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0°C線在這！下周2波冷氣團接力襲台　周末「超強冷空氣」報到

▲下周末可能有超強冷空氣來襲。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲下周末可能有超強冷空氣來襲。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

下周二大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，北台灣低溫下探13度，受到輻射冷卻影響，周三、四中南部可能出現更低的溫度。而氣象粉專提醒，下周末可能還會有「超強冷空氣」來襲，各大主流模式訊號明顯，目前資料來看，0度線出現在大陸福建，廣東也都在10度以下，可想而知台灣也會相當寒冷。

氣象局課長林秉煜表示，明日東北季風影響，北台灣溼涼。周日、一天氣逐漸回穩，到了下周二將有一道鋒面通過，北部、東北部、花東等迎風面降雨機率提高，中南部回歸多雲到晴天氣型態。

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周二除鋒面影響外，還會有冷空氣南下影響，冷空氣強度介於東北季風至大陸冷氣團間，各地溫度明顯下降，且周三、四天氣轉乾，可能會有輻射冷卻影響，在溫度方面，北部約13到15度，中南部14度，輻射冷卻下溫度再低1到2度。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周二冷氣團來襲，低溫下探13度。（圖／記者李毓康攝）

林秉煜也指出，下周四以後整體溫度稍微回升，但周五、六又會有鋒面及冷空氣南下，此波冷空氣強度也可能達到冷氣團等級，依照此標準，台北測站可能出現12到14度的氣溫。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，「超強冷空氣下周末來襲？依據最新資料來看，確實有這個機會，而且各大主流數值模式的訊號也相當明顯」，目前資料顯示，0度線壓在大陸福建，廣東多地也都在10度以下，可想而知台灣氣溫也會偏低，不過時間仍久，因此還需持續觀察。

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