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工安新人薪水5萬！她督導老被工人酸「你們最沒用」　崩潰想職了

▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

▲工安新鮮人月領5萬，勸老工人戴安全帽被酸「你們最沒用」。（示意圖／記者余弦妙攝）

網搜小組／趙蔡州報導

新鮮人剛入職，碰上老鳥不願合作，真的會讓人相當頭疼。一名女網友日前分享，她剛出社會一年，最近到一間公司從事工安的工作，月薪5萬多元，工作內容是督導工人施工時的環境安全，不料工人被勸說後不但不肯配合，甚至還嗆她「你們這些工安最沒用」，讓她非常挫折，萌生出辭職的想法。

原PO在Dcard表示，她剛出社會一年多，因為有專業證照，加上又在工地上班，所以月薪大約5萬元，工作主要負責督導工地的施工安全，不料開始上班後，發生的事情卻讓她很為難，工人施工不願意戴安全帽、在鷹架上走不願背安全帶，電焊不戴手套面罩，問題相當多，但許多工人卻不願意配合。

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她感嘆，有些工人沒有保勞保、團保或加入任何工會，開車進入工地時，要求對方辦停車證，就回答說「沒有駕照」，她提醒要戴安全帽，還被兇「你們這些工安最沒用的，就是整天叫人家要戴安全帽啦」、「不要做啊，不然都不要做啊，人我都帶走啊」。

▲▼工人,勞工,工地,施工。（圖／記者季相儒攝）

▲原PO表示，她巡視工地，會被工人酸「在辦公室吹冷氣就好，幹嘛一直跑出來」。（圖／資料照片）

說實話她也希望這些不願配合的工人趕快走，但事實是「工地缺工嚴重，且工程進度很趕」，讓現場工程師也很無奈。她也提到，有時候巡視工地時，還會被酸「在辦公室吹冷氣就好，幹嘛一直跑出來」，一旦在辦公室認真做資料，仍會被酸「工安真的很閒，每天逛一逛，就能在辦公室休息」，讓她非常無言。

她最後說，公司的同事人都很好、待遇福利都不錯，5萬多元的薪水，對於新鮮人來說真的很高，但「每天面對這些根本是違法的事情，我真的好想離開，說不定哪天發生意外，我會因為業務過失被判刑，這個風險我一點都不想承擔」、「想問大家，我該繼續待嗎」。

貼文一出立刻引發網友熱議，「反正那些人的酸言酸語，聽聽就好」、「果是我公司福利好，夠穩定，那裡的同事也不錯，我還是會選擇繼續留下」，也有人建議「可以先嘗試與工班、師傅打好關係，若關係好，對方可能多少會聽話一些」、「該做的紀錄要做好，像拍照錄影錄音等，保護自己，出事時才有證據」。

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