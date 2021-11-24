蘇南／【三鶯線工安】模板支撐不足及馬虎危害是關鍵

新北市捷運三鶯線工地於2021年11月20日發生工安意外，造成3死2傷的不幸事件。市府已依契約對施工廠商的榮工公司處罰安全衛生費用罰款84萬元，並勒令停工配合調查。勞動部職業安全衛生署於事故後赴現場檢查，初步判定肇事原因為該橋梁工程使用懸臂工法的工作車，於橋墩柱頭節塊版的混凝土澆注時，因底下的鋼管支撐力不足，導致模板倒塌，造成混凝土及工人墜落。

新北地檢署於隔日偵訊簡姓工地負責人、黃姓灌漿負責人、灌漿車楊姓司機等3名被告。訊後依過失致死等罪嫌諭令簡男以30萬元交保，並限制住居及限制出境、出海，而黃男及楊男則請回。簡男庭訊前向家屬致歉，強調「工安做得很確實，那天可能是一些人為疏失所致」。到底是人為因素或工地安全設施出了問題？

對於未遵循法令規定之廠商或人員，得依《勞工安全衛生法》之規定課以行政處分，處以事業單位或雇主行政責任。進一步如有重大勞安事故發生，則行政機關得通知或移送檢察機關。檢察機關可以違反《勞工安全衛生法》第40條之重大職業災害罪，及《刑法》第276條過失罪予以起訴。藉由刑罰手段，落實事業單位與雇主設置安全衛生之設施與管理，降低重大職業災害之行政管制目的。

有人認為原因在於「爆模」，筆者認為應該是鋼管支撐架失效（failure），高達約6公尺高的鋼管支撐發生挫曲（buckle），導致這些斜向垂直支撐失去承載模板上約576噸的混凝土重量，所以橋墩柱頭橋面版之右側翼版（flange）混凝土及模板崩塌，工人從15公尺高空墜落。反觀，左側橋面翼版卻「沒有」崩塌；筆者於當月22日到現場觀察，發現不僅鋼管支撐大部分已經挫曲→彎折→塌下→整體摺捲下而失去原有的支撐模板功能。另再細看接合部，發現右側橋面翼版的模板，竟然從柱頭垂直模板彎90度下來，顯示鋼管支撐上可能出現了問題？何況鋼管支撐是斜向架設，其與模板間之連結器，是否能將鋼管支撐連成整體穩定性，以承載模板及混凝土?

倒塌前澆注、搗實混凝土的震動力，可能使斜向鋼管支撐與模板的接頭鬆動嗎？水平繫條與（垂直）斜向鋼管的交叉點，在現場看到是用鐵線綁綑，是否符合施工規範規定？還有現場的鋼管支撐似乎很少看到斜向繫條？因其可加強支撐架由點變成線，再變成面來增加支撐架結構的整體穩定性，以確保安全。但真正原因仍待事故鑑定及檢察官的偵訊等資料才能釐清。

《營造安全衛生設施標準》第135條規定，可調鋼管支柱作為模板支撐之支柱時，當高度超過3.5公尺者，則每隔2公尺內應設置足夠強度的縱向、橫向之水平繫條，並與牆、柱、橋墩等構造物或穩固之牆模、柱模等妥實連結，以防止支柱移位。但勞動部職業安全衛生署北區職安衛生中心於事故後前往檢查認為，事故主因係為模板支撐承載力不足，且沒有在支撐垂直方向每隔2公尺的高度就應依規範要求，設置足夠強度的縱向、橫向水平繫條等，才會導致本案之模板支撐挫曲及翼版塌陷事故。

筆者也在現場看到鋼管支撐上半部缺少水平繫條，懷疑混凝土澆注時，模板下是否有人監測支撐歪斜？混凝土灌漿力量是否均勻不要集中載重過大？鋼管支撐上下的調整螺絲是否鬆動？支撐的垂直連結(兩根續接)是否正確？鋼管支撐的現場架設是否與支撐架結構力學計算吻合？如果當時工地主任或勞安人員的眼睛看到模板下面的支撐鋼管彎成那樣，趕快用對講機通知模板上的工人停止灌漿，事故可能就不會發生。

國內的施工安全評估（Construction Safety Assessment）很容易被忽略，尤其國內營建工程大多是主包商總包後再分包給下游廠商，這樣承攬再承攬的結果往往是經費被層層剝削，小包拿到的經費有限而致營建工安事故屢見不鮮。

在此建議，對於高危險性之營建工地，若勞檢局人力不足無法事前赴工地查核、督導或勘驗全設施，建議授權相關專業團體擔任行政助手，落實「危險性工作場所檢查辦法」及符合「營造安全衛生設施標準」。工安費用不能省，尤其是假設工程、臨時設施、模板支撐等，莫道因其不必驗收，營造廠就少做而便宜行事，那可是攸關工人的寶貴生命安全。

再者，主管機關應要求高危險性工地建置「施工安全管理資訊系統」，尤其是風險評估、危害意識、職安檢查等，在工程規畫、設計階段就將施工安全風險納入預算經費編列中，千萬不能馬虎。

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●蘇南，雲林科技大學名譽教授及台北科技大學土木系兼任教授。以上言論不代表本公司立場。