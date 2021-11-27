林靜儀批舊勢力施壓選民　酸6年級生顏寬恒說不清龐大身家何來

▲民進黨立委補選參選人林靜儀赴南投草屯鎮參加公投說明會。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

民進黨立委補選參選人林靜儀今天赴南投草屯鎮出席公投說明會，被問及自己拜訪過對手顏寬恒家附近民眾，導致對方遭顏氏家族「關切」時，她表示地方的舊政治勢力的確對民眾造成壓力，宣講時也猛酸顏寬恒，指他不但公投議題講不清楚，只是6年級生卻連自己10億身家何來都推說不記得，請求鄉親幫忙拉票催票，讓善良的人能被公平對待。

林靜儀接受媒體聯訪時，先澄清自己並未說拜訪哪個特定地點的民眾，導致他們被關切，免生困擾，不過她明白指出，地方民眾這段時間提供很多資訊，顯示舊政治勢力對不論是小廠商或民眾，都造成非常大的壓力，「這個壓力事實上是不正確的，民主制度選民是把權力託付給政治人物，而不是讓政治人物來監控、要脅他的選民」。

林靜儀也希望這次的補選能對地方造成改變，認為民進黨相較於對手黨派，選民在選舉時無論去跟任何一個政治人物接觸、去聽演講和說明會，都不會有被他人關切的情況。

林靜儀在對參與說明會的南投民眾宣講時，強調1月9號台中第二選區就要投票了，拜託聽眾幫忙打電話給住霧峰、烏日、大肚、龍井、沙鹿的親戚朋友拉票，因為以前每次選舉都靠年輕人回來幫忙打拚，但到時候有很多孩子在台北要期末考，沒辦法回來，「咱的厝要顧乎好！」

林靜儀說，這些公投議題若有時間，會一條一條向鄉親說清楚，「但我很有信心，明年1月9日我台中第二選區的對手，每條都說不清楚啦！」她酸顏寬恒

連怎麼有10幾億身家都說不清楚，反觀現在可憐的年輕人為了買房拚死拚活，連哪天去簽約都記得，「他60幾年次的說他忘記了？」認為顏家中央做立委、地方做議員，在地方做太久了，應換人來把地方好好整理，讓善良的人得到公平的對待，這是她參選最大的理由。

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