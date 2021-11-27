再秀法規回擊中市府　林楚茵：莫成顏寬恒家族「違建共犯」

▲林楚茵提出當年的建築法規，要中市府莫要成為顏家的「違建共犯」。（圖／翻攝林楚茵臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委林楚茵日前提出事證指控，台中第二選區立委補選參選人顏寬恒家族興建違建，質疑台中市政府毫無作為，中市府日昨回應，該建築在2011年法規發布前2個月已申請建築在案，因此依法不受該標準限制。林楚茵27日秀法規再回擊，指台中市政府所指的法規，早在2004年便有同樣的規定在自治法規中適用了，提醒台中市政府不要成為「違建共犯」。

林楚茵今早在臉書發文表示，台中市政府回應指相關法規是在顏家政商樂園申請建照之後才發布，所以不受其規範，但是中市府所提的2011年4月27日發布的《臺中市都市計畫公共設施保留地臨時建築使用標準》，在2004年9月10日便有同樣名稱的地方自治法規已經開始適用，且直到台中市府所述新規定上路之後才廢止，而且對臨時自用住宅的200平方公尺規範也未曾變動。

林楚茵批評，「而顏家政商樂園所在的南屯區在縣市合併前就屬台中市」，也就是說，中市府為了幫顏家解套，無視過去法令；如果中市府認為新法上路舊法自動失效，台灣法治將蕩然無存。

林楚茵質疑，再退一步想，為何顏家在2004年取得這塊土地後，拖到2011年舊法即將失效時才申請建照蓋政商樂園，是否在等待法規解套的機會？雖然最後規範沒有鬆綁，但顯見台中市政府仍舊為顏家找了另一套說詞為其脫罪，「楚茵再次提醒台中市政府都發局不要『配合違法』，成為違建共犯」。