顏寬恒遭控違建　林楚茵批：中市府無作為「市長到底姓盧還姓顏」

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委林楚茵日前爆料，台中第二選區立委補選參選人顏寬恒家族在兒童遊樂場用地上興建豪華招待所，她26日再批，顏家違建事證曝光後，台中市政府無作為，顏寬恒進入沙鹿區公所拜票疑似行政不中立也無懲處，「難道顏家勢力真的大於國家法律？」、「台中民眾投票支持的市長，到底姓盧還是姓顏？」。

林楚茵質疑，顏家南屯政商樂園違建事證曝光48小時，台中市府仍無作為，驗證顏家可以凌駕於法令？「自前天楚茵揭露顏家違建後，已經陸續提出空照圖、建築執照等證據」，但握有行政權力和詳細圖資的台中市政府都發局，不去比對現有資料、也不敢直接帶隊去現場查緝，只回應「疑似」違建。

林楚茵諷刺，「疑似」是手上沒有公權力的一般民眾、媒體，或是監督行政機關的民意代表可提，都發局大可直接帶隊現勘，若是違建就辦；如果不是違建，也請大聲向社會大眾交代，以後民眾也可以有樣學樣，在公保地上丟出「樣板」臨時建照申請，蓋起圍牆讓豪宅招待所「持續長大」。

林楚茵批評，前天顏寬恒無視《公務人員行政中立法》，直接進入沙鹿區公所拜票，過了兩天，台中市政府也無視轄下公所違反法令、進行懲處，難道顏家勢力真的大於國家法律？

林楚茵質疑，一般民眾最討厭特權違法，公務員行政不中立， 台中市長盧秀燕遲遲沒有動作，對得起台中市民嗎？2018年台中市長選舉，台中民眾投票支持的市長到底姓盧還是姓顏？