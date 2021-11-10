仲介同鄉打黑工！印尼女移工聯手台籍父子　強扣時薪+轉租漏水房

記者陳以昇／新北報導

新北市一名來台擔任看護的印尼籍女移工，認識一名台灣男子後相戀，竟逃逸失聯，與男子及他的兒子聯手從事非法仲介，更承租沒熱水、漏水的房子當移工宿舍，再苛扣這些打黑工的逃逸移工薪水；新北地院依營利非法仲介罪，將父子與女移工各判處6個月及4個月有期徒刑，並沒入不法所得33萬元。

▲移民署新北市專勤隊逮捕蔡姓父子及印尼籍逃逸移工蘇菲 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，65歲蔡姓男子從事非法仲介工作，2020年間被法院判罰款，後來認識來台擔任看護工作的44歲印尼籍女移工蘇菲，2人相戀後，蘇菲索性拋棄原本看護工作失聯逃逸，與蔡男及他33歲兒子聯手繼續從事非法仲介工作。

蘇菲以同鄉人的優勢，尋找在台有工作需求，且同樣失聯逃逸的印尼籍移工，再由蔡男負責聯繫雙北各處缺工人的工廠，並進行媒合及派遣，再由蔡男的兒子擔任司機，每天載送這些移工往返雙北各地非法雇主處。

蔡男等人為了賺更多錢，不但要賺仲介費，還苛扣移工們的薪資做為傭金，包括介紹費每人3000元，上工工時每小時扣40元，載送費每日80元及稅金每月近千元，蔡男每月先向雇主收取薪資，扣除費用後再發給這些移工。

▼犯嫌翻倍轉租漏水爛房給非法移工居住 。（圖／記者陳以昇翻攝）

不但如此，還以低廉價格承租沒有熱水、屋況奇差又漏水的房子，當作移工的宿舍，再以強迫、威脅方式翻倍高價轉租給移工，並且不能擅自離開及拒絕所有要求，違反者將舉發遣送回國，這些逃逸非法移工個個敢怒不敢言。

移民署新北市專勤隊接獲舉報，在板橋區、新莊區及五股區逮捕蘇菲及蔡姓父子3人，受害的10名逃逸移工也一併被帶回，新北地方法院以違反就業服務法營利非法仲介罪，將主嫌蔡姓父子及蘇菲各判處6個月及4個月有期徒刑，並沒收不法所得33萬元。

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