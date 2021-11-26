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快訊／北市轎車事故「機車撞爛」　25歲女騎士遭捲車底

記者黃彥傑、柯沛辰／台北報導

台北市士林區26日晚間發生一起嚴重車禍事故，一輛銀色轎車行經忠誠路一段碰撞一輛機車，導致25歲女騎士當場被壓進轎車底部。路過民眾見狀，趕緊打電話報案。

▲▼快訊／士林轎車碰撞機車　25歲女騎士慘捲車底。（圖／記者黃彥傑攝）

▲機車撞擊後面目全非，零件散落一地。（圖／記者黃彥傑攝）

警消到場後，立刻出動破壞器具將騎士從車底救出，但女騎士意識不清，被緊急送醫救治。目前車禍原因仍有待警方進一步調查。

▼銀色轎車也受損，車門凹陷。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲▼快訊／士林轎車碰撞機車　25歲女騎士慘捲車底。（圖／記者黃彥傑攝）

▼警消趕抵現場，將女騎士從車底救出。

▲▼快訊／士林轎車碰撞機車　25歲女騎士慘捲車底。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼快訊／士林轎車碰撞機車　25歲女騎士慘捲車底。（圖／記者黃彥傑攝）

▼女騎士被送上救護車。

▲▼快訊／士林轎車碰撞機車　25歲女騎士慘捲車底。（圖／記者黃彥傑攝）

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