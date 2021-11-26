士林出現羊奶賊！暖爸開箱「剩空瓶」傻眼　不報警原因有洋蔥

▲住北市士林區林姓網友指出，訂給女兒的羊奶竟遭喝光，喝完還放回盒子裡。（圖／民眾提供）

記者黃宥寧／台北報導

冬天早晨來瓶羊奶全身都暖起來！住北市士林1名爸爸在臉書《我是社子人》PO網表示，訂給女兒的羊奶被陌生人喝光光，甚至還將空瓶放回盒子裡，連鄰居的也被喝光，對此他詢問是否有人有遇過同樣狀況？臉友們紛紛留言回應「這好像算竊盜了吧」、「羊奶小偷」也有人建議加鎖或報警，但林爸爸接受《東森新媒體ETtoday》訪問有不一樣的想法。

林爸爸受訪表示，他每個月都會訂羊奶，每天會配送2瓶羊奶（草莓等口味）放置羊奶盒裡。23日清晨5點半，下樓取羊奶時，卻發現2瓶羊奶被喝到一滴不剩，而「羊奶賊」喝完還乖乖將空瓶放回盒子，他上樓告訴女兒羊奶被偷喝完了，對於可以少吃一樣早餐的女兒可是欣喜若狂。

記者進一步詢問是否考慮調閱監視器，查看看是被誰喝了然後也順便報警，開小吃店的林爸爸則客氣表示，「或許是因為最近天氣瞬間下降也或許是流浪漢，更或著是真的有困難的人拿取喝掉」，善良的林爸爸平常都會將小吃店油飯、豬肝送給有需要的人，對此他表示2瓶羊奶不需計較，所以不考慮調閱監視器，也不會報警處理。

但文章一PO，也調出許多臉友留言表示，「女兒的心聲偷兒聽到了」、「一定要加鎖，我們家之前也這樣，管理員還不管，叫我們自己加鎖」更有臉友心有戚戚焉留「有啊～還報警呢」。

雖然林爸爸認為偷喝羊奶的人，或許有苦衷，但根據刑法第320條第1項所指《竊盜罪》，屬於「非告訴乃論」偵查機關應依職權偵辦，竊盜的所得應交回還給失主，更可處5年以下有期徒刑，拘役或5百元以下罰金。

今年6月苗栗一名許姓慣竊，竊取林姓男子訂購的羊奶1瓶且喝光，苗栗地方法院審結後，依累犯，判處拘役50日，易科罰金5萬元。可別貪小失大，因此付出更高代價。