與林飛帆合組最強男團宣傳公投？　吳怡農：有機會就不缺席

▲林飛帆、吳怡農接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

迎戰1218公投，民進黨婦女部28日舉行「姊姊妹妹站出來，婦女團體支持四個不同意」活動，邀請副總統賴清德、民進黨副秘書長林飛帆、台北市黨部主委吳怡農與會，被媒體形容是組「最強男團」，吳怡農受訪強調，只要有機會，都會到各地跟鄉親分享公投資訊。

林飛帆會前受訪說，公投攸關國家未來發展，應該思考公投案背後代表意涵，以及對台灣重要的意義，包括台美關係、能源轉型都是非常重要的政策，希望民眾審慎做決定；吳怡農則說，許多民眾都希望公投討論過程更理性，這也是為什麼所有黨部同仁都盡力把資訊分享出去，除了口號之外，也要讓民眾了解，四個不同意是代表支持台灣的發展。

媒體也問及，今天賴清德、林飛帆、吳怡農出席說明會，是否要組成「最強男團」？林飛帆說，沒有所謂最強男團的說法，今天剛好有男性黨公職參與，希望以來參加的婦女團體代表領袖為主。吳怡農也說，只要有機會，都會到各地跟地方鄉親分享公投資訊，「我們都不會缺席」。

林飛帆透露，近期參加北中南和離島澎湖的說明會場次，氣氛都很好、反應很熱，之後也將前往馬祖參加說明會，希望選民能理解公投的意義，讓大家做出好的判斷。