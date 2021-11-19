焦糖自爆有人拿錢「搓圓仔湯」　李德維：「這次挺你」勇敢說真相

▲國民黨立委李德維、「焦糖哥哥」陳嘉行。（合成圖／翻攝李德維、陳嘉行臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

「焦糖哥哥」陳嘉行日前宣布參選台北市士林、北投區議員，並同時自爆有其他參選人用金錢交換他不在此區參選，引發熱議，國民黨立委李德維19日表示，若爆料屬實，該行為已經觸法，「絕不容許有人玷污這座城市政治的清明」，希望民進黨調查清楚，「焦糖，這次挺你，勇敢說出真相」。

李德維表示，國立中山大學社會所以「前無古人，後無來者」的招生規定，錄取了「天選之高職生」焦糖陳嘉行，日前焦糖宣布參選台北市士林北投區市議員，結果起手式就自曝，說有人拿錢勸退他不要選，引發譁然。

李德維諷刺，以焦糖過去表現出來的思考層次，他可能只是要凸顯自己可是個靠著「臉書十萬讚」，就錄取研究所的KOL，但卻沒想到，這行為若屬實，拿錢勸退他的人，已經涉嫌違反了《公職人員選舉罷免法》第97條「對於候選人或具有候選人資格者，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其放棄競選或為一定之競選活動」，也就是所謂的「搓圓仔湯」。

李德維表示，「昨天，我喜聞樂見，有民進黨台北市黨部中評委也站出來提議調查，據說民進黨台北市黨部主委吳怡農也表示認同」。雖說是民進黨內部的事，但做為一位台北市民，也絕不容許有人玷污這座城市政治的清明，有就有，是誰？出多少錢？什麼動機？勿枉勿縱，別讓焦糖受委屈；但是沒有就沒有，就算是臉書十萬讚的天選之焦糖，也不能隨意造謠。「焦糖，這次挺你，勇敢說出真相」。