他點名教召先召林飛帆「學習拿槍」　籲「好手好腳」替代役納入召訓

▲林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

明年起國防部試行14天教召新制，採一年一召、後退先用原則；屆時將新舊制並行，14天者以2次召集計算，預計逾1.5萬人受徵召。但國民黨立委李德維認為，要落實後備制度，發揮全民國防，好手好腳的替代役也應納入軍事訓練，否則兩岸若開戰豈不是自殺？他也向服替代役的民進黨副秘書長林飛帆喊話，「兩岸在你民進黨的路線下走到這田地，你難道不該負一定程度的責任，學習拿槍，身先士卒？」

「教召先召林飛帆！」李德維3日上午在臉書表示，國防部昨公佈新版教召規定，其中天數延長至14天最受矚目。但這是一個兩難的問題，若教召不夠紮實，把疏於戰訓的子弟們派上沙場，等於「不教而殺謂之虐」。練兵是一門專業，這政策修改背後的邏輯是：兩岸兵凶戰危，情勢空前緊張，所以要落實後備制度，發揮全民國防。

李德維說，那既然如此，是不是該重新思考教召的對象？例如，替代役是不是也該納入，進行必要的軍事訓練？畢竟，兩岸如果開戰，替代役不會作戰，難道就要投降嗎？但是不投降，又沒受過軍事訓練，豈不是自殺？

李德維表示，早先，不需要那麼多兵員，所以許多年輕朋友轉服替代役，但如果情勢改變了，所有「好手好腳」的役男，就該接受軍事訓練，做好保護自己，保護家人，保護鄉里的準備，應該也合邏輯吧，好比林飛帆，服替代役期間的專長是送公文，但兩岸在你民進黨的路線下走到這田地，你難道不該負一定程度的責任，學習拿槍，身先士卒？