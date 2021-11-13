力倡公投「四個不同意」綠辦座談　林飛帆：公投不只是民進黨的事

▲民進黨副秘書長林飛帆參與座談會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

距離年底公投不到40天，民進黨國際部、中國部12日晚間舉行首場「公投為什麼這麼投？」座談會，與會的民進黨副秘書長林飛帆13日透過臉書表示，公投民主是台灣民主成熟重要的指標，台灣從「鳥籠公投」走到「公投門檻下修」，但現在公投的討論卻成為對誰的信任投票或倒閣投票，強調這場公投不是民進黨自己的事，而是每一個台灣人對「台美關係、能源轉型、民主深化的未來」非常重要的決定。

民進黨國際部與中國部昨晚舉辦「公投為什麼這麼投？」座談會，由林飛帆主持，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前環保署副署長、環境律師詹順貴、民進黨台北市黨部主委吳怡農、青平台基金會董事長鄭麗君與台北市議員苗博雅從多元觀點進行深度對談，向與會民眾分析此次公投對於台灣未來的影響。

針對反萊豬議題，陳方隅直言，此案並非藍綠政黨對決問題，而是攸關台灣未來能否深度參與國際貿易體系的全民性重要議題，基於國際貿易的互惠原則與相關規範，假設台灣要提出比國際規範更嚴格的萊豬進口標準，必須提出一定科學準則，以說服他國或國際組織，若以政治因素阻擋，不僅嚴重影響我國誠信，也會造成未來台灣參與國際貿易談判難度升高。

對於三接遷離（珍愛藻礁）公投案，詹順貴強調，能源轉型、空汙減碳的三接與藻礁保育議題之間，絕非零和、只能二選一，而是可以兩者兼顧，政府提出的三接外推方案已對當地環境影響相對輕微，且倘若三接被推翻，不僅影響未來台灣能源穩定供應與轉型期程，台灣也可能面臨選擇增加燃煤發電或核二核三延役的更大難題，基於減煤非核與生態兼顧的立場，呼籲全民應支持政府三接外推方案，對反三接案投下不同意票。

對於核四議題，鄭麗君表示，台灣不應糾結在一座充滿危險且根本蓋不完、變成預算黑洞的核電廠，「我們在做選擇時應考慮到下一代，我們並沒有權利讓下一代承受無法承受的核災風險跟無法解決的核廢料，請大家一起站出來反對重啓核四，更應該趁這一次一舉終結核四。」

另針對公投綁大選，吳怡農表示，國民黨所提出的公投綁大選案完全搞錯重點，忽略公投制度背後最重要的核心目的，即全民思辨討論、對重大公共政策做出理性的決定，並直言國民黨將公投議題政治化、製造大眾恐懼，無助於社會在公投過程中的討論、做出對台灣最好的決定。

林飛帆今天早上也透過臉書有感而發說，現在公投的討論卻成為對誰的信任投票或倒閣投票，這樣的層次，對於選民做出決定後，將要面對怎樣的後果，甚少被清楚的討論；台灣從沒有公投法到有了公投法，從被人詬病的「鳥籠公投」走到「公投門檻下修」，過去幾次的修法補正了部分的問題，但卻也留下許多未能解決的問題。

林飛帆坦言，必須承認，台灣民主是在不斷試錯中成長，制度的討論必須更深刻：如何讓討論更充分，民眾有足夠資訊做判斷，而絕非停留在綁不綁大選的層次，台灣的民主才有辦法往下走去，這場公投不是民進黨自己的事，而是每一個台灣人對「台美關係、能源轉型、民主深化的未來」非常重要的決定。