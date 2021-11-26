揭建新董座與顏清標是哥兒們　周玉蔻酸顏寬恒：挨你老爸罵了吧？

▲周玉蔻、顏寬恒。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨中二選區立委補選參選人顏寬恒遭爆在立委任內5度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，但顏寬恒發言人張禹宣則稱立法院副院長蔡其昌是參與競標的建新公司幕後大老，凍結逾10億預算，讓該案差點胎死腹中。對此，資深媒體人周玉蔻26日批「胡編一通」，建新公司董座陳銀海和前立委顏清標是哥兒們，出賣伯叔輩好友，「冬瓜標沒把你小冬瓜給罵死啊？」

周玉蔻26日在臉書以「跑不掉了，顏寬恒的105號碼頭案涉及公務人員圖利罪，比顏清標的喝花酒案觸法事証更明確！」為題表示，顏寛恒先生，聼説了吧？廉政署啟動調查台中港105號碼頭倉儲標案弊端，閣下利用立委職權施壓港務公司更改招標決策，圖利自家人得標獲利，涉嫌犯法一案；你遭法院裁定覊押禁見、關入看守所接受法律調查、制裁、審判的日子不遠了。

「還有，謊言、閃躲、推脫，以及任憑發言人胡亂編故事打烏賊戰的事，惹禍上身挨你老爸老冬瓜痛罵了吧？」周玉蔻指出，建新公司拿不到105號碼頭案，蔡其昌做過建新獨董挾怨報復，鬼畫符胡編一通，一天就破功！結果發現，建新公司董事長陳銀海和你家大檔頭顏清標是哥兒們；你家親弟弟顏宏全還擔任過建新子公司安順公司的監察人。

周玉蔻酸，出賣伯叔輩好友，傷及的是你們這些家族長期「合作」，共生共利的關係耶！這就是你顏家重情重義、江湖兄弟的行徑啊？冬瓜標沒把你小冬瓜給罵死啊？不知輕重。你小冬瓜參選立委補選掀起的風暴，捲起一波波正義之師聲討顏家的聲浪，真是意外的罪贖。

民進黨台中市議員陳世凱日前爆料顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案，引起周玉蔻關注，周稱「原來，煤倉是大量利潤來源，中火一旦停止燃煤，你家昆宏投資公司剛到手的金雞母如何賺取大量鈔票！」

但張禹宣反駁道，周與陳所爆料的並非BOT案，而是一般公開招標，為台中港務分公司，為落實永續綠色港埠，避免裝卸作業揚塵逸散汙染，依《商港法》及《公民營事業機構投資興建或租賃經營商港設施作業辦法》，辦理台中港105號碼頭及後線土地裝卸儲轉業務投資興建經營案公開甄選作業。

另，與台電火力發電廠有關煤炭使用碼頭為101-103號，成豐公司得標的是105號碼頭，裝卸的煤炭是供民間業者使用，跟台電火力發電廠燃煤並無任何關係，周玉蔻與陳世凱所述屬烏龍爆料。

不過，顏寬恒又被控在立委任內5度透過質詢關切台中港105號碼頭經營案，協助家族取得該經營權。民進黨立委蔡易餘表示，此事被揭露後，讓人覺得顏沒有利益迴避，是在為自己家族謀取更大的利益；民進黨立院黨團幹事長劉世芳則說，呼籲選民選出代表全體而不是家族利益的候選人。

然而，張禹宣則指，105號碼頭不只是個搶標不成、挾怨報復的故事，最早還曾因危害到104號碼頭建新公司的利益，讓建新公司真正的幕後大老蔡其昌，大手一揮在立法院凍結超過10億元預算，讓105號碼頭差點胎死腹中，「真正與台中港煤炭裝卸利益綁在一起的人是蔡其昌」。

對此，蔡其昌25日回擊，只要查到自己有39000張建新股票（市值15億），會全數捐給社會福利團體，反之，請顏寬恒賠39000張建新股票，一樣全數捐給社會福利團體，「就一句話，敢不敢？」