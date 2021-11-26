LIVE／美眾議員訪團關切區域安全　總統蔡英文最新說明

記者蘇晏男／台北報導

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）昨晚率眾院跨黨派議員訪問團抵台。總統府26日上午表示，11時20分總統蔡英文將於總統府內接見訪問團。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲蔡英文上午接見美訪團。（示意圖／路透社）

此次是繼美參議員柯寧（Sen. John Cornyn）率跨黨派參眾議員團訪台後，11月第2度有美訪團來台；成員包括，絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）及梅絲（Nancy Mace）偕國會幕僚共17人。

外交部昨表示，訪團中多位議員都曾投票力挺友台議案，「相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼。」總統府發言人張惇涵也稱，這不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會參眾兩院，和跨黨派對深化台美關係的堅定支持。

對於此次訪團行程，外交部說，高野眾議員訪團在台期間將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見。而美國在台協會（AIT）透露，此行程為國會議員出訪印太地區的一環，訪問團將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。

另外，張惇涵則說明，基於台美互信的協調結果，並尊重訪賓意願，後續相關訊息將適時對外說明。