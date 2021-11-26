陳吉仲諷「馬英九有各式各樣食安事件」　讚蔡英文執政5年有成績　　

▲陳吉仲強調，蔡英文執政這些年都可以看出成績。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（26日）出席第二屆十大綠色照顧暨特色家政班x志工推廣績優人員，致詞自嘲這場合沒有豬，自己不會再講錯話了。離開時有媒體再問了被稱「政院新三寶」是否不公平？他反提到，國民黨發言不專業，對比前總統馬英九任內食安事件，總統蔡英文執政這些日子都有具體成績。

新三寶為陳吉仲和衛福部長陳時中、內政部長徐國勇。陳吉仲說，如果國民黨有這樣完全沒任何專業發言，全國消費者、農民都看在眼裡，是自有公評。今立院將進行黨政協調，其中，農民健康保險條例部分，陳吉仲表示，這要讓實際從農年輕人有機會加入農保，是長期下鄉後希望長期可做到的。

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不過，這話一轉，他接著提到，要跟外界特別報告，過去這幾年農業部門做的哪些，以前農民完全沒有退休金、沒有直接災害農業保險，現在全都做到了外，還有口蹄疫拔針、遠洋漁業黃牌、農產品出口大幅度增加和品項價格維持很好，不管面對外界各式各樣嘲諷，還是要對農民負責、照顧，「食品安全更是做到在蔡英文執政5年多來可以看出成績，跟馬英九各式各樣食安事件，就是最具體的回饋」，最後強調，會全力以赴。