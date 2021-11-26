快訊／強化台美合作！蔡英文宣布：退輔會明年1月派員常駐華府

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文26日上午接見在前一晚深夜抵台的美國國會議員訪問團。蔡英文表示，明年1月開始，我們的退輔會將會派人常駐華府，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流。

▲蔡英文接見高野訪團。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文今天上午在總統府接見的美國訪團是由聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率跨黨派眾議員所組成。總統府表示，該訪團此行是就台美關係、區域安全等各項重要議題進行深度交流，不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會對深化台美關係的堅定支持。

此次的美國訪團是繼參議員柯寧（Sen. John Cornyn）今年11月率跨黨派參眾議員團訪台後，同一個月內第2度有美國議員來訪，成員包括，絲拉金（Elissa Slotkin）、歐瑞德（Colin Allred）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）及梅絲（Nancy Mace）偕國會幕僚共17人。

蔡英文在接見美國訪團時表示，非常歡迎各位訪問台灣，從去年以來台美共同對抗疫情、分享防疫物資跟經驗，今年美國捐贈了400萬劑疫苗讓我們非常感動。今天看到來自美國兩黨的貴賓，再次感受到美國國跨黨派對台灣的支持。

蔡英文提到，明年1月開始，我們的退輔會將會派人常駐華府，可以針對退撫軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以吉長照等方面，增加更多的交流。

除此之外，台美在許多領域都持續深化夥伴關係。就在上周四，台灣首批F16V作戰隊成軍，F16V的升級跟接裝，都是台美國防工業合作的成果。

蔡英文說，在經貿關係上，今年台灣進一步開放美豬進口，台美展開TIFA的對話，這是台美暌違5年後重新啟動對話平台，將未雙方的經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。雙方的政策方向穩定，更能夠增加相互的互信跟往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，並透過TIFA跟美國一起推動雙邊區域以及全球的貿易進程。同樣的道理，在各未關心的區域情勢上，台灣也會跟美國加強合作，共同捍衛共享的民主自由價值，確保區域的和平穩定發展。

蔡英文強調，在後疫情時代希望未來我們繼續一起努力，讓台美合作有更豐碩的成果。再次感謝各位訪賓在感恩節時期，專程訪問台灣，展現台美如同家人一般的情誼。

