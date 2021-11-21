電商龍頭Coupang股價慘跌！一半都不剩　恐墜「韓國亞馬遜」神壇

▲南韓最大在線零售電商Coupang。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓國內最大在線零售電商Coupang（쿠팡）曾被《富比士》喻為「韓國亞馬遜」，今年2月宣布正式在美國紐約證交所掛牌上市後，原本外界預估其企業價值將超過500億美元，不過隨著企業赤字如滾雪球般愈滾愈大，加上南韓政府宣布「與病毒共存」，其股價如斷了羽翼般，從上市第一天的每股69元，跌到每股27.42美元。

根據《韓聯社》，Coupang雖採取事業擴張戰略來提升銷售，但赤字卻如同滾雪球般愈滾愈大，加上南韓政府宣布轉換防疫政策，採取「與病毒共存」（With Corona），隨著各餐廳與店家的營業時間不再受到限制，外送與宅配需求自然就跟著消減，而且電商之間的競爭白熱化，分析指出，Coupang恐怕難以輕易重拾反轉的契機。

電商業於昨（20）日指出，Coupang於美東時間18日在紐約證券交易所（NYSE）的股價跌至每股27.42美元，與前一天相比還下跌3.25%，而自從Coupan於本月12日發表今年第3季營收後，股價就下跌至26.58美元，此後便徘徊在26、27美元之間。

據悉，Coupang今年3月在紐約證交所開盤時以每股63.50美元交易，當時甚至還曾一度攀升至每股69美元，如今跌到只剩26、27美元，根本跌得連一半都不剩。

▲Coupang今年3月在美國紐約證交所掛牌上市後，每股股價最高曾來到69美元。（圖／達志影像）

分析指出，Coupan股價下跌如此嚴重，其實正與今年業績慘澹有關，雖然今年第3季創下46億4470萬美元的銷售業績，比去年同期成長48.1%，但營業損失規模也比去年同期成長9887萬美元，來到3億1511萬美元。

報導分析，過去Coupan利用豐厚的投資金、以低價攻勢提升市場佔有率，不過隨著電商之間的流血競爭愈來愈激烈，外界懷疑Coupan是否能採取同一招挽回頹勢、創造盈餘。

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