　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫偏鄉長者領藥、載孩童上學　「噗噗共乘」獲服務創新亞太首獎

▲交通部推動的噗噗共乘獲得國際大獎。（圖／交通部提供）

▲交通部推動的噗噗共乘獲得「2021數位政府服務創新獎」亞太區首獎。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

全球領先資訊科技研究及顧問機構Gartner公司今（11/25）公布「2021數位政府服務創新獎」獲獎名單，交通部以偏鄉需求反應式（DRTS）公共運輸服務「噗噗共乘」榮獲亞太區首獎。

為了服務偏鄉交通部近年來將偏鄉建設、交通正義列為施政項目，陸續建設幸福巴士、幸福小黃、噗噗共乘等交通服務。其中噗噗共乘服務主要以「在地人服務在地人」的方式落地偏鄉，並招攬當地居民擔任司機以共乘方式提供載客服務，解決當地民眾就醫、學童上學的需求，亦能克服過去公共運輸體積大、班次少的困難。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，部分偏鄉長者不方便外出，「噗噗共乘」今年4月開始因應彈性需求，在偏鄉地區透過法規沙盒概念試驗「客貨共載」服務，送餐給長者及幫助代領藥物等服務。交通部已鬆綁法規，並於11月24日發布修訂「汽車運輸業管理規則」，讓地方主管機關於評估導入偏鄉公共運輸服務同時，也可研擬開放行駛班車提供貨運服務。

噗噗共乘榮獲「2021數位政府服務創新獎」亞太區首獎。交通部長王國材說，噗噗共乘提升在地居民就學、就醫及外出的便利性，也讓在地青年能有額外的收入，並提升偏鄉外漂青年返鄉工作的意願。噗噗共乘代表台灣擊敗許多國家獲獎，每一位在地居民與民間資源的協力都是重要功臣。

目前噗噗共乘已在台東縣延平鄉、花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉及富里鄉、新竹縣尖石鄉等地營運。交通部推廣的幸福巴士全台亦已有53個鄉鎮開通、幸福小黃則落地56個鄉鎮。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
印度神童「血月」預言　12月後小心5件事
快訊／陸軍訓練爆意外！　士官「2手指被炸斷」
啦啦隊女神打BNT「衣服一拉走光」　巨胸全露！
快訊／買民生用品中200萬！「這間全聯」開出發票特獎
快訊／陽岱鋼決定離開巨人隊！　經紀公司證實了
譚詠麟拒認睡23歲女粉！　男友再放話「奉陪到底」
16輪疫苗規劃曝！　2方式預約施打
快訊／高雄女爬山遭持刀男「勒脖拖行襲胸」　

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

再種高麗菜「價格春節後」會哭暈！　11月達786萬株入秋首亮紫爆

婆婆求孕媳「孩子送不孕小叔」　人妻們氣炸了：有皇位要繼承？

男友通宵打LOL狂吼叫　她氣炸「拔掉電腦插頭」！結局讓全場崩潰

「長髮會引色狼！」男友逼妹子剃頭：我在保護你　網見1關鍵不單純

點外送備註「不要哈姆」年輕人看不懂　網喊長知識：老一輩才知道

幫偏鄉長者領藥、載孩童上學　「噗噗共乘」獲服務創新亞太首獎

16輪疫苗規劃曝！平台以第2劑為主　第1劑自行到院所打

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

Sandy吃老公醋「封殺他」：跟我搶飯碗！　逛街被認出...狂播吳宗憲的歌崩潰：還我清靜！

國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

小一兒「扛6kg書包」走到快跌倒　照片惹心疼！家長嘆：難怪長不高

再種高麗菜「價格春節後」會哭暈！　11月達786萬株入秋首亮紫爆

婆婆求孕媳「孩子送不孕小叔」　人妻們氣炸了：有皇位要繼承？

男友通宵打LOL狂吼叫　她氣炸「拔掉電腦插頭」！結局讓全場崩潰

「長髮會引色狼！」男友逼妹子剃頭：我在保護你　網見1關鍵不單純

點外送備註「不要哈姆」年輕人看不懂　網喊長知識：老一輩才知道

幫偏鄉長者領藥、載孩童上學　「噗噗共乘」獲服務創新亞太首獎

16輪疫苗規劃曝！平台以第2劑為主　第1劑自行到院所打

國內首例！原收費站舊址改建　國1「楊梅休息站」今年底啟用

北市首場跨年系列活動27日登場　中山站「燈海隧道」、巨大愛心超好拍

IKEA「小巨蛋城市店」搶先帶逛！餐廳插座超多、外帶輕食皆可自助結賬

韓妞新寵「鮮奶油咖啡」DIY超簡單！加櫻桃、巧克力比400次好喝太多

明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

快訊／花不到百元就中獎！全家開出「1張200萬發票」　名單一次看

台南獵鷹成軍喊「5年奪冠計畫」　台鋼5年1億冠名首創獎金制度

柯震東、林哲熹新劇談起激情男男戀　齊看這類網站挑戰大尺度演出

持續每月捐10萬！命理師沈嶸做20年公益原因曝光

拜習會才結束　陸國防部：台灣問題上「美方不應抱任何幻想」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

小女生徵男友條件「不海王」　網見猛問：我老了？

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！高空俯視「排隊長過秋紅谷」

長髮妹數學課脫了！華麗彎腰「雪乳大放送」

醫認3劑已是趨勢　AZ打3次效果有限

昨增4例接種疫苗後死亡　分別接種「2廠牌」

「4生肖」12月開新局　第一名爽爽過

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

WHO最新認證高端機率　他揭關鍵2單位現身

「台灣最頂拉麵店？」網推2王者：像來到日本

更多熱門

相關新聞

偏鄉客車載人也能送貨了！　11/26正式上路

偏鄉客車載人也能送貨了！　11/26正式上路

為了因應當前偏遠地區公共運輸資源匱乏，偏鄉居民較難取得貨物、民生用品，交通部於今年10月20日預告修正「汽車運輸業管理規則」第44條之5，今正式公布修正，將於公告後3日、本月26日正式上路。修訂條文基於44條之2，屆時行經偏遠路線的汽車客運業者，即可利用相關路線和班次為偏鄉地區民眾提供零單送貨服務。相關規定、收費等則由各縣市自訂。

施工車倒退「險撞區間車」　週末交長南下校正SOP

施工車倒退「險撞區間車」　週末交長南下校正SOP

王國材稱105號碼頭沒弊端　他批交通部：護航顏家

王國材稱105號碼頭沒弊端　他批交通部：護航顏家

顏家搶台中港105號碼頭　她曝國安危機

顏家搶台中港105號碼頭　她曝國安危機

最貴不是保養費！全台「養車費用曝光」

最貴不是保養費！全台「養車費用曝光」

關鍵字：

噗噗共乘交通部王國材

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

統一發票9、10月中獎號碼出爐！

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面