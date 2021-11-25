幫偏鄉長者領藥、載孩童上學　「噗噗共乘」獲服務創新亞太首獎

▲交通部推動的噗噗共乘獲得「2021數位政府服務創新獎」亞太區首獎。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

全球領先資訊科技研究及顧問機構Gartner公司今（11/25）公布「2021數位政府服務創新獎」獲獎名單，交通部以偏鄉需求反應式（DRTS）公共運輸服務「噗噗共乘」榮獲亞太區首獎。

為了服務偏鄉交通部近年來將偏鄉建設、交通正義列為施政項目，陸續建設幸福巴士、幸福小黃、噗噗共乘等交通服務。其中噗噗共乘服務主要以「在地人服務在地人」的方式落地偏鄉，並招攬當地居民擔任司機以共乘方式提供載客服務，解決當地民眾就醫、學童上學的需求，亦能克服過去公共運輸體積大、班次少的困難。

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交通部表示，部分偏鄉長者不方便外出，「噗噗共乘」今年4月開始因應彈性需求，在偏鄉地區透過法規沙盒概念試驗「客貨共載」服務，送餐給長者及幫助代領藥物等服務。交通部已鬆綁法規，並於11月24日發布修訂「汽車運輸業管理規則」，讓地方主管機關於評估導入偏鄉公共運輸服務同時，也可研擬開放行駛班車提供貨運服務。

噗噗共乘榮獲「2021數位政府服務創新獎」亞太區首獎。交通部長王國材說，噗噗共乘提升在地居民就學、就醫及外出的便利性，也讓在地青年能有額外的收入，並提升偏鄉外漂青年返鄉工作的意願。噗噗共乘代表台灣擊敗許多國家獲獎，每一位在地居民與民間資源的協力都是重要功臣。

目前噗噗共乘已在台東縣延平鄉、花蓮縣卓溪鄉、萬榮鄉及富里鄉、新竹縣尖石鄉等地營運。交通部推廣的幸福巴士全台亦已有53個鄉鎮開通、幸福小黃則落地56個鄉鎮。