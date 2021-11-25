明討論基捷！交長：感覺柯P較隨興　估未來「全台會有20高鐵站」

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

基隆捷運吵不停，交通部長王國材明日終於將與台北市長柯文哲會面討論。對於柯砲火連連，王接受民視《新聞觀測站》專訪指出，「感覺柯比較隨興」。另外，王再度提出「高鐵環島」議題，並指出，環島高鐵若成型，全台將會有約20個高鐵站。

王國材近日接受民視《新聞觀測站》專訪，他表示，基隆捷運進入市區後，台鐵、捷運將成為競爭關係，他以過去的北淡線為例，目前的捷運淡水線過去是鐵路，現在則由捷運取代，運量才夠，而基隆也將面臨同樣情況，勢必要做出取捨，否則兩方都將面臨營運困難。

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▲台北市長柯文哲（藍衣）。（圖／記者林敬旻攝）

針對柯文哲砲轟基隆捷運是騙局等說法，王國材表示，「感覺柯比較隨興」，說出口的話後續還會修正，去年11月北北基三名市長及前交通部長林佳龍討論基隆捷運時，四人明明有取得共識，現場氣氛也是開開心心，希望能讓事情回歸專業。

另外，王國材日前也提出「環島高鐵不是夢」，他再度表示，選址若沒有保留延伸可能，彈性就會大打折扣，未來若環島高鐵成型，全台會有約20個高鐵站，加上台鐵240個車站，旅客轉乘會更為方便。他也指出，如花東路廊有限，比起高速公路，更應以公共運輸為優先。