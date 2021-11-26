一開門就被買走！好市多51萬「財富女神黃金條塊」秒殺完售

▲記者直擊要價51萬1,999元的財富女神黃金條塊一開店就被買走。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾、李佳蓉／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物節」今（26）日邁入第5天，提早至8點營業，昨日搶先曝光將有美國頂級嫩肩里肌真空包、北海道生干貝、65吋4K智慧連網顯示器、財富女神黃金條塊、全功能網布人體工學椅等商品。但賣場才剛開門不到20分鐘，記者直擊價值51萬1999的「財富女神黃金條塊」已被買走，商品架上空空如也、價格牌也被翻面，可見台灣人驚人消費力。

《東森新聞雲ETtoday》記者一早07：50到內湖店直擊，即使外頭下著毛毛雨，仍澆不熄民眾熱情搶購，一早就有5、60人排隊等候進場，隨著開門時間將近人潮陸續增加已破百人，入場一度卡關。才一進賣場，就發現原價52萬5,999元（特價51萬1,999元）的「財富女神黃金條塊」已被買走，現場還有其他民眾想詢問購買，但店員表示，「已經賣掉了，一間店只有一塊」，想購買民眾別撲空。

▲特價51萬1,999元的財富女神黃金條塊被秒殺。（圖／公關提供）

好市多「黑五限定」第5天精選優惠商品在25日晚間搶先曝光，包括：美國頂級嫩肩里肌真空包、北海道生干貝、65吋4K智慧連網顯示器、財富女神黃金條塊、全功能網布人體工學椅、充電式兒童牙刷、PERFECT PLUS快力鍋。