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7千元買好市多推車！他1句「怎麼來4台」震驚萬人：財富自由

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO在好市多線上購物買推車。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／鄺郁庭報導

「線上Costco好可怕！」一位男網友日前在好市多線上購物看到一台手推車，覺得很心動，雖然價格要6899元，可以說是相當貴，但也沒多想就下單了。結果收到東西後，原PO才發現原來一次是買4台，整個哭笑不得。貼文一出震驚萬人，因為換句話說，原PO本打算豪灑7千元只為一台推車，還有不少網友大推這台好用，意外引發一場搶推車之爭。

這位男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼文，崩潰直呼「線上Costco好可怕，我完全沒注意到4入」，因為他在好市多線上購物下單，原本以為是一台推車，「結果箱子打開，啊怎麼來4台……」並貼出開箱照，只見原PO似乎已經將其中1台拿出來，其他3台還靜靜地待在箱子裡。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲好市多一次寄來4台，讓原PO很疑惑。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

男網友就說，他收到東西後，就趕快上網看商品資訊，才發現這款「四輪折疊式手推車（Flatform Hand Truck 4 Pack）」一次就是4入在賣，價格則是6899，等於1台約1725元，目前似乎僅有線上購物網買得到。確認完之後，原PO忍不住無奈吐槽「誰會注意到4入啦？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲一查才發現，原來6899元是4台的價格。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文一出，不少人超震驚，「若只有一台，6899你怎麼買的下去」、「這是我今年看過最凡爾賽的發言」、「是不是對推車多少錢沒概念」、「1台自用、1台收藏、1台分享、1台捐贈，嗯！很剛好」、「一台推車6千……我應該買不下手」、「聞到財富自由的味道」、「這是炫耀文無誤，哈！」

有趣的是，留言處就有許多網友超激動，大推這台推車很讚，想跟男網友收推車，「這台好好用，我外出送貨都用它，單手就能帥氣一甩開收」、「我收一台～認真的」、「如果有要拆開賣，我也想要一台，買東西回家下車很好用」、「可以幫忙分攤喔」、「不知道台中有沒有人要合購。」原PO則是更新貼文，透露他有好朋友要幫忙吸收多的推車了，很謝謝大家幫忙。

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