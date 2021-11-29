　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北投好市多停車糾紛！被指「像狗咆哮的恐怖分子」　他反嗆怒告

記者黃宥寧／台北報導

好市多「黑色購物節」帶來人潮，也引起糾紛！女網友於臉書社團《台北之北投幫》PO出，「危險人物，連女生都不放過」，她指出車位遭廂型車駕駛搶走，對方疑被瞪，便下車叫囂恐嚇，最後她更表示男子聽到要報警仍「像狗一樣咆哮」引起熱烈討論，更有網友留下「我想看狗」。曾姓廂型車男駕駛不滿被當恐怖份子形容，也到派出所提告妨害名譽。

▲▼ 北投好市多為停車位爭執。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲好市多「黑色購物節」人潮絡繹，1名女網友PO文指出在停車場，1輛廂型車疑為搶車位，竟下車咆哮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友，發文附廂型車照片表示，「大家注意這台車上的男人，危險人物連女生也不會放過，能離多遠就多遠，會為了車位衝下車想打人，搶人家等的車位還想打人的那種喔！」等，接著她又表示，因車上的家人眼睜睜著車位被搶，可能不小心與對方對到眼，對方竟腦羞，下車理論，當她們表示要報警，對方依然像狗一樣咆哮。

▼女網友將行車紀錄器截圖放上表示停車格被前方廂型車捷足先登。（圖／翻攝自Facebook／台北之北投幫）

▲▼ 北投 。（圖／翻攝自Facebook／台北之北投幫）

這樣的停車糾紛，也讓網友紛紛朝聖留言，「好市多的黑五⋯除了商品⋯人心也讓人大開眼界！」、「好市多真的是人性試煉場啊，一堆逆向搶車位的、結帳插隊….以前無限補充洋蔥也是一絕」但也有網友細看影片提出質疑「影片顯示，他是在妳們之前進來的，所以也在等停車位，應該不算是搶妳們的停車位吧～」共有160餘篇留言。

▼被公審的曾姓駕駛不滿被形容是狗及恐怖份子，決定提告妨害名譽。（圖／翻攝自Facebook／台北之北投幫）

▲▼ 當事人提告妨害名譽 。（圖／翻攝自Facebook／台北之北投幫）

曾姓駕駛浮出水面，於文章底下無奈回應，「各位幫友不用到處肉搜了，事情的經過就是停車糾紛，作者認為我搶了她們的車位，可我就覺得我已經在這排隊很久，也停進去了，怎麼變的是我搶位子，下車態度才會強硬點，如果真的讓作者兩男一女感到不舒服，我願意深深的道歉說聲對不起，但把我塑造成恐怖份子，是我無法接受的，第一下車我什麼東西都沒拿，也沒動手，第二你們兩個男生都是壯碩的原住民同胞，你覺得是我比較可怕嗎？」最後他也表示已經到派出所對女網友及1名網友提告，並將行車紀錄器交給警方，他也呼籲女網友能報案，交由司法定奪，而不是讓大家謾罵。

長安派出所解釋，目前僅受理到曾姓駕駛報案，女網友尚未帶行車紀錄器至派出所報案，將依法聯繫女網友到分局說明釐清，也呼籲民眾若遇到停車糾紛，應冷靜處置。

ET快訊
「這4間大學」握壽司買一送一！　師生都有份
OL沒穿內褲夜店哭喊「我被強暴」　198壯漢喊冤：她拉我硬要
3分鐘換道17次！　五楊高架超惡劣逼車影片曝
國中妹帶防狼噴霧　同學「當香水」亂噴！11人急送醫
快訊／日本閃電鎖國！防堵Omicron　外國人入境全面喊卡
LIVE／ET午間新聞：女大生坐奧迪慘死　炫富男10萬交保!
女教師「拜拜穿這樣」！　廟內跪地畫面超誠意
快訊／12-17歲青年開放接種第二劑BNT

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

爆「核能流言終結者」志工性騷引內訌　女秘書提告復職吞敗

闖空門偷現金+金飾得手88萬　竊盜3人組偷遍南台灣

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

小四女遭男同學踹脊椎！家長怒控虐殺未遂　教育處曝和情書有關

北投好市多停車糾紛！被指「像狗咆哮的恐怖分子」　他反嗆怒告

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝　超惡劣涉強制罪

身體不適仍堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

快訊／內湖台北花市火警「濃煙狂竄」！　攤販急滅火遭灼傷

屏東縣議員周陳文彬賄選　判刑4年定讞也遭判當選無效

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

無照酒駕「鐵架沒綁好」轉彎噴出　騎士載運妻閃不及！輾過慘自摔

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

騎士高速撞上轉彎汽車超驚險！　神技術翻一圈越引擎蓋完美落地

鄧佳華真的騎YouBike跑外送　 曝「接110單獎金」：有粉絲合照

鄧佳華深夜直播爆哭...頭撞牆 飆淚喊「宜軒」：我該忘記妳了

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

爆「核能流言終結者」志工性騷引內訌　女秘書提告復職吞敗

闖空門偷現金+金飾得手88萬　竊盜3人組偷遍南台灣

OL沒穿內褲夜店大喊「我被強暴」　198壯男喊冤：她拉著我硬要

小四女遭男同學踹脊椎！家長怒控虐殺未遂　教育處曝和情書有關

北投好市多停車糾紛！被指「像狗咆哮的恐怖分子」　他反嗆怒告

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝　超惡劣涉強制罪

身體不適仍堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

快訊／內湖台北花市火警「濃煙狂竄」！　攤販急滅火遭灼傷

屏東縣議員周陳文彬賄選　判刑4年定讞也遭判當選無效

會員點數年底屆期　高鐵天天有優惠！點數可抵車票、換星巴克

光洋科小股東登報指台鋼「禿鷹集團」　市場派王炯棻今赴北檢開告

鈴木誠也吸引9至15隊大聯盟球團　有比錢更重要的事

立委憂金管會卡產業活水！　龔明鑫：本週要跨部會溝通

直播主「試睡凶宅24小時」吸5萬人圍觀！　成功售出成交額560萬

文化部官員變綠蟑螂！離岸風電工程索賄近千萬回扣　他辯只是經手

擠下洛杉磯！北市豪宅價年增19%　漲幅居世界第七

奴才早上冷醒棉被剩一半　轉頭見4惡貓「拉走搶去蓋」還眼神霸凌

陸軍下令全軍推廣刺槍術訓練　邱國正支持：練技也練心

秘魯北部規模7.5強震災況曝　逾200座房屋受損、75座完全震垮

社會熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

甜美女大生坐R8慘死　貼心提醒父母「最後一句話」曝

台中男被甩棍狂毆　4人被逮

獨／R8男遭爆是討債集團成員　愛混夜店炫富　

關鍵警是他！1異狀查出女房東遭悶殺

老公表妹玩亂倫SOD！　人妻抓包鹹濕對話崩潰

高雄監獄集體性霸凌6玩1　下場曝光

23歲女跟男友夜遊爆頭亡！父母「試管3次才生下」接死訊心碎

激戰片遭前男友PO網！朋友3年後發現

劉殷瑋殺女房東　晚間收押禁見

堅持送6歲兒上學！新店爸疑心臟病發「自撞路樹」亡

獨／R8哥臉書愛曬超跑　遭爆「租3小時」為拍照

國中生「防狼噴霧當香水」教室噴灑！釀11人送醫

更多熱門

相關新聞

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝

3分鐘換車道17次！五楊高架小貨車逼車影片曝

劉姓男子於26日駕駛自小客車行駛在國道1號五楊高架道南向61公里處內側車道，途中外側一部小貨車變換至內側後急踩煞車，並開始一連串長達3分多鐘惡意逼車之行為，劉男事後向國道公路警察局的檢舉專區提出檢舉，由於該小貨車不僅違反《道路交通管理處罰條例》，另已涉及公共危險及強制罪嫌，國道警方將追查小貨車駕駛到案依法偵辦。

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

日本閃電鎖國！Omicron來襲　商務、留學入境全喊卡

嚴防Omicron入侵　指揮中心：先加強6國入境檢疫、春節專案滾動調整

嚴防Omicron入侵　指揮中心：先加強6國入境檢疫、春節專案滾動調整

「Omicron仍會擴散」　指揮中心2招警戒：加速疫苗覆蓋、秋冬整備

「Omicron仍會擴散」　指揮中心2招警戒：加速疫苗覆蓋、秋冬整備

即／內湖台北花市火警「濃煙狂竄」！　攤販急滅火遭灼傷

即／內湖台北花市火警「濃煙狂竄」！　攤販急滅火遭灼傷

關鍵字：

黑色購物節停車位北投好市多行車紀錄器恐怖份子台北 影音

讀者迴響

熱門新聞

女大生坐R8亡！他「強忍害怕」拖人：她好輕、身邊全是血

江宏傑淚崩求救「有點撐不下去」　認低潮封閉大哭

成人第3劑要打了　青少年恢復接種第2劑

天龍人輸了？最富村莊在「中部」最窮身家也破億

獨／甜美女大生慘死R8　閨蜜發文痛罵駕駛

中信銀薪轉戶驚傳集體遭盜刷！　銀行：已退刷換卡

台商6字問候超心酸　近20萬人被除籍

兇猛Omicron初估可「1傳50」！重症醫勸：這100天內待在家追劇

石二鍋「新制度曝光」　網嗨：要吃爆

4縣市大雨　強冷空氣明南下！最凍7度時間曝

Omicron初期症狀曝　極輕微且不會失去嗅覺！

張蘭直播突爆「汪小菲遭陳建州掐脖」壓地上打！

牧師激戰長髮妹猛聞內褲！　信徒全拍下

鄧佳華外送3小時62單！律師算月薪傻眼

印度神童警告「4國家疫情警報響了」Omicron蔓延

更多

最夯影音

更多
超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！

超跑「自撞瞬燃」駕駛拖女下車　後車目睹全程嚇壞...急下車幫忙！
白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

白靈「邀鮮肉隔離.生日跟台灣同天」金句連發！　金馬58微失禮亮點..李國煌嗆爆邱澤.柯震東XD

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

刺青男酒駕被逮女友抓狂護航　自稱明仁會成員現身阻擋採訪

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

賈靜雯開金嗓飆《心動》：做演員比較好？　王淨再唱《小幸運》！聽到安可急卡歌ＸＤ

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

轎車想插隊！駕駛們「堅決不讓」　下秒默默開走網笑：團結力量大

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面