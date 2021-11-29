北投好市多停車糾紛！被指「像狗咆哮的恐怖分子」　他反嗆怒告

記者黃宥寧／台北報導

好市多「黑色購物節」帶來人潮，也引起糾紛！女網友於臉書社團《台北之北投幫》PO出，「危險人物，連女生都不放過」，她指出車位遭廂型車駕駛搶走，對方疑被瞪，便下車叫囂恐嚇，最後她更表示男子聽到要報警仍「像狗一樣咆哮」引起熱烈討論，更有網友留下「我想看狗」。曾姓廂型車男駕駛不滿被當恐怖份子形容，也到派出所提告妨害名譽。

▲好市多「黑色購物節」人潮絡繹，1名女網友PO文指出在停車場，1輛廂型車疑為搶車位，竟下車咆哮。（圖／記者黃宥寧翻攝）

女網友，發文附廂型車照片表示，「大家注意這台車上的男人，危險人物連女生也不會放過，能離多遠就多遠，會為了車位衝下車想打人，搶人家等的車位還想打人的那種喔！」等，接著她又表示，因車上的家人眼睜睜著車位被搶，可能不小心與對方對到眼，對方竟腦羞，下車理論，當她們表示要報警，對方依然像狗一樣咆哮。

▼女網友將行車紀錄器截圖放上表示停車格被前方廂型車捷足先登。（圖／翻攝自Facebook／台北之北投幫）

這樣的停車糾紛，也讓網友紛紛朝聖留言，「好市多的黑五⋯除了商品⋯人心也讓人大開眼界！」、「好市多真的是人性試煉場啊，一堆逆向搶車位的、結帳插隊….以前無限補充洋蔥也是一絕」但也有網友細看影片提出質疑「影片顯示，他是在妳們之前進來的，所以也在等停車位，應該不算是搶妳們的停車位吧～」共有160餘篇留言。

▼被公審的曾姓駕駛不滿被形容是狗及恐怖份子，決定提告妨害名譽。（圖／翻攝自Facebook／台北之北投幫）

曾姓駕駛浮出水面，於文章底下無奈回應，「各位幫友不用到處肉搜了，事情的經過就是停車糾紛，作者認為我搶了她們的車位，可我就覺得我已經在這排隊很久，也停進去了，怎麼變的是我搶位子，下車態度才會強硬點，如果真的讓作者兩男一女感到不舒服，我願意深深的道歉說聲對不起，但把我塑造成恐怖份子，是我無法接受的，第一下車我什麼東西都沒拿，也沒動手，第二你們兩個男生都是壯碩的原住民同胞，你覺得是我比較可怕嗎？」最後他也表示已經到派出所對女網友及1名網友提告，並將行車紀錄器交給警方，他也呼籲女網友能報案，交由司法定奪，而不是讓大家謾罵。

長安派出所解釋，目前僅受理到曾姓駕駛報案，女網友尚未帶行車紀錄器至派出所報案，將依法聯繫女網友到分局說明釐清，也呼籲民眾若遇到停車糾紛，應冷靜處置。