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這5星座明年「工作運衰到哭」！命理師：業績狂跌、粗心犯錯

▲▼煩躁,工作,職場,壓力,筆電,煩心。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小孟老師點名有5個星座明年工作運很差。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

2021年疫情為經濟、生活蒙上一層陰影，而你的工作也大受衝擊嗎？本以為再過1個月即將結束這渾渾噩噩的一年，但恐怕沒那麼簡單，命理專家小孟老師點名5個星座在2022年「工作運勢差到爆」，務必小心留意，今年自認已衰到不行的你又上榜了嗎？

2022年工作運最差5星座：

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1.獅子座：心情煩悶、對手太強
在新的一年獅子座受到天王星逆行事業宮，心情上會顯得相當煩悶，在工作上又遇到強勁的競爭對手，若本身與人合夥容易出現話不投機或互相猜測情況；如果是有業績壓力者，表現會下滑。建議多穿黑色衣服替運勢加分。

2.牡羊座：心情焦慮、情緒緊繃
木星年中逆行本命宮，因此2022年牡羊座心情容易焦慮緊繃，有人得罪你就會產生負面情緒，進而展開報復行動，讓自己陷入與人為敵的窘境。在人際關係上千萬不要轉述別人的八卦，否則容易解讀錯誤害你名譽掃地。建議多穿粉紅色衣物能轉運。

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲面對工作上的逆境，專家呼籲只要多留點心就能避開衰運。（示意圖／資料照）

3. 巨蟹座：切莫自大、誤判形勢
木星7月後逆行事業宮，巨蟹座將會呈現自大叛逆、想換工作的想法，與主管的關係也將有所轉變，內心不禁懷疑上司是不是不重視你，因而產生懷才不遇的心態，此時若遇到有人挖腳千萬別衝動，否則可能進入更差的公司，只要多留點心就能避開壞運。建議可穿灰色系衣服添好運。

4.摩羯座：不如預期、期待落空
摩羯座1月底水逆進入本命宮，計畫或規劃不如預期，情緒容易煩燥不安。新的一年工作運受到現實挑戰，你開始變得容易焦躁，工作也難以激發創意，但等到5月過後壞運將一掃而空。建議多穿黃色系列衣服提升整體運勢。

5.處女座：切莫心急、信心不足
明年10月底火星逆行處女座事業宮，加上9月底水逆進入本命宮，想要突破眼前難關，恐因太衝動而失足落馬。在明年上半年，工作將會浪費許多時間在無意義的事物上，年中過後更會因一時粗心，造成必須反覆修正過去犯下的錯。本身從事扛業績的工作，信心不足、消極想法將如排山倒海而來。但只要在床下放一張紅包袋就能化解，也可穿綠色系衣服轉運。

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