「4星座」財運開始黑翻紅！第一名「收入倍增」等著發大財

▲「4星座」的人將在黑五後財運由黑翻紅。（示意圖／unsplash）

實習記者黃品臻／綜合報導

今（26）天是11月第四個星期五，也就是美國人俗稱的黑色星期五，不少商家都為此祭出超殺優惠吸引買氣。清水孟國際塔羅小孟老師也分析，有「4星座」的財運將會在黑色星期五開始由黑翻紅、荷包滿滿。

第四名：摩羯座

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摩羯座在黑色星期五後財運不遑多讓，因為認真、用心地經營事業工作，熬過許多艱難時刻，因此好運會適時地出現，讓你們的財務收入有漂亮成績。

第三名：天蠍座

天蠍座很努地在改變自己、讓自己有不同面貌，因此黑五後能廣納四方財，並透過學習新的事物與技巧，增進人緣魅力及口才，成為別人的貴人，身旁朋友也會互通有無，給你一些小道消息、賺些小偏財，但要特別注意，別有賺錢就想花錢，留在口袋的錢才是真錢。

第二名：處女座

處女座黑五後將慢慢迎接新的改變，會有不一樣的作為，但是如同鴨子划水般、默默進行，不太容易被發現，在黑五之後將開始出現亮眼的成績。另外靠著自身要求完美的個性，工作上呈現出比同事或同業更突出的業績跟產品，名聲遠播，外地財更加豐碩，客人將慕名而來，訂單不斷。

第一名：射手座

射手座在黑五之後人際關係會有良好的互動，也因此間接幫助到收入，人緣財也大有所獲，幫助別人也幫助自己。默默經營事業的心態，會被朋友發現而為你們廣為宣傳，漸漸地在黑五之後社會地位將受到重視，大家會來對你請教專業能力，財務收入倍增。