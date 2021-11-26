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大杯美式只要30元！4大超商「黑五購物節優惠」一次看　還有6杯75折

▲▼7-11咖啡飲品。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起至11/28都有線上、門市咖啡優惠。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

黑五購物節今（26）日登場，除了好市多、全聯祭出超殺優惠之外，4大超商也各參一咖，以下就整理4大超商推出的黑五購物節優惠懶人包，不僅有咖啡飲品「買6杯75折」、「第2件5折」之外，還有咖啡組合優惠價，最便宜喝大杯美式、拿鐵只要各花30元、36元。

●7-11

7-11即日起至11/28推出門市、線上優惠，門市的部分，CITY全系列「第2件5折」，其他品項像是大亨堡、現蒸地瓜、泡麵、冰品等超過300項指定商品也有第2件5折優惠，單筆消費滿600元，搭配聯邦、玉山、永豐信用卡結帳直接折100元。

OPEN POINT行動隨時取同步祭出指定CITY飲品組合優惠，像是CITY CAFE中杯以上美式咖啡或拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE冰燕麥拿鐵(中杯/大杯)、CITY CAFE阿華田脆酷摩卡咖啡(冰/熱)、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)等超過40種品項，任選同品項組合享「6件75折」。

●全家

全家即日起至11/28也推出線上、門市咖啡優惠，線上有「大杯經典美式」20杯588元、「大杯經典拿鐵」16杯588元，以上皆限量10萬組，且每位會員限購1組，兌換期限至111/8/31。門市的部分則為到店購買咖啡全品項，免費贈送金馬聯名提袋1入。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家線上有咖啡組合優惠價。

●萊爾富

萊爾富推出快閃商品優惠，包含泡麵、咖啡、茶飲、調味乳、湯品等27項商品，最高享買1送1優惠。如，即日起至11/28，Hi-Life Original天然水、葡萄王多益點益生菌飲料買1送1；好朋友可可調味乳、光泉巧克力牛乳、慢燒牛奶-可可、貝納頌經典榛果拿鐵及曼特寧深焙享4件90元優惠。另外冬天暖身湯品也不能缺席，即日起至11/30，康寶雞蓉玉米湯、康寶火腿玉米濃湯、康寶港式酸辣濃湯4入132元；Hi Café中杯熱黃金柚茶單杯優惠價30元。11/30前，茶裏王20元全系列2件8折。即日起至11/30，來一客杯麵、阿Q桶麵同系列享第2件6折。

▲▼ OKmart咖啡。（圖／OKmart提供）

▲OKmart大杯莊園級美式、拿鐵買2送2。

●OKmart

OKmart即日起至11/26推出門市咖啡優惠，大杯莊園級美式及拿鐵買2送2（限同品項），另外還有波蘭百年品牌「Mieszko美仕格」獨家商品優惠，美仕格花生威化牛奶巧克力、美仕格可可威化黑巧克力及美仕格櫻桃醉心巧克力共3款歐式新品，另外也引進台灣在地老牌伴手禮名店「老楊方塊酥」的老楊可可堅果雪花酥，即日起至12/1有百款精選巧克力商品「第2件6折起」的聯促活動。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

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黑五購物節超商優惠咖啡優惠

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