慶統一獅下半季封王！超商「咖啡優惠」一次看　33元爽喝大杯美式

▲歡慶統一獅下半季封王，7-11門市、線上祭出限時3天咖啡優惠 。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／台北報導

歡慶統一獅隊勇奪2021年下半球季冠軍，同時也拿下隊史第15座季冠軍，超商門市、線上將推出限時3天CITY咖啡飲品優惠，其中線上咖啡優惠共有超過40多種「任選同品項6件75折」，以大杯美式換算，搭配折扣之後，平均每杯只要花33元，咖啡控可要把握機會了。

7-11門市的部分，CITY全系列「第2件5折」，其他品項像是大亨堡、現蒸地瓜、泡麵、冰品等超過300項指定商品也有第2件5折優惠，單筆消費滿600元，搭配聯邦、玉山、永豐信用卡結帳直接折100元。

OPEN POINT行動隨時取同步祭出指定CITY飲品組合優惠，像是CITY CAFE中杯以上美式咖啡或拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡(冰/熱)、CITY CAFE冰燕麥拿鐵(中杯/大杯)、CITY CAFE阿華田脆酷摩卡咖啡(冰/熱)、CITY TEA現萃茶統一布丁純奶茶、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)等超過40種品項，任選同品項組合享「6件75折」。

▲星巴克即日起至11/21「指定飲品買1送1」。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

星巴克即日起至11/21祭出「指定商品買1送1」，活動期間每日上午11點至晚上8點，指定商品有特選義式咖啡類、特選抹茶咖啡、氮氣特選馥列白、氮氣特選焦糖瑪其朵，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。

提醒民眾，氮氣特選馥列白、氮氣特選焦糖瑪奇朵販售門市僅在台北時代、時代寓所、北港、嘉義民雄、及高雄夢時代門市，部分門市不提供此項優惠。