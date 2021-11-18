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限時買1送1！3大超商咖啡＋2大連鎖咖啡優惠一次看　還有第2杯半價

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲以下為3大超商、2大咖啡店推出的限時咖啡優惠懶人包，省荷包就要趁現在了。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

咖啡控想省荷包就看過來！以下整理5大業者推出的「限時咖啡優惠」懶人包，不僅有7-11、星巴克指定咖啡飲品買1送1，全家還有美式、拿鐵組合優惠價，民眾可要把握優惠時間開喝了。

●7-11

7-11門市即日起至11/19推出「指定飲品買1送1」優惠，包括CITY PRIMA精品美式咖啡(冰/熱)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(熱)、CITY TEA現萃茶經典純奶茶(熱)，此優惠不開放寄杯，部分商品限部分門市販售。

而自11/19起限時3天，門市再推出CITY系列飲品任選第2杯半價優惠（CITY PRIMA精品咖啡除外，不可手機寄杯）；另還有OPEN POINT行動隨時取指定CITY系列飲品「買2送1」優惠，包括「CITY CAE大杯美式咖啡」、「CITY CAFE濃萃拿鐵」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」、「CITY TEA現萃茶經典純奶茶」。

●全家

全家即日起至11/21於APP隨買跨店取推出經典美式(特大杯) 2杯99元(原價120元)、經典拿鐵(特大杯) 2杯109元(原價140元)。另外，即日起推出全新大杯「經典特濃美式」、「經典特濃拿鐵」，11/23前門市嚐鮮限定價45、55元，APP隨買跨店取即日起至11/21則有「經典特濃美式」2杯88元、「經典特濃拿鐵」2杯99元優惠價。

▲全家門市、線上皆有咖啡優惠。（圖／全家提供）

●萊爾富

萊爾富即日起至11/30前，攜手喜樂關懷協會推出只要39元的「伯立歐單品咖啡」，活動期間民眾只要購買1杯伯立歐單品咖啡，萊爾富就會捐出3元做愛心。伯立歐(Polio)為小兒麻痺患者的英文音譯，而伯立歐單品咖啡嚴選來自衣索比亞最高的咖啡產區之一「耶加雪菲單品豆」，前味帶有淡淡花香，中味有著甜桃、紅糖的甜蜜口感，後味則帶有果酸，主要是由考取SCA國際證照咖啡師的小兒麻痺症天使，經過手工挑豆、烘焙、評比檢測等工序，才完成這杯充滿愛的伯立歐單品咖啡。

●星巴克

星巴克即日起至11/21祭出「指定商品買1送1」，活動期間每日上午11點至晚上8點，指定商品有特選義式咖啡類、特選抹茶咖啡、氮氣特選馥列白、氮氣特選焦糖瑪其朵，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取。

提醒民眾，氮氣特選馥列白、氮氣特選焦糖瑪奇朵販售門市僅在台北時代、時代寓所、北港、嘉義民雄、及高雄夢時代門市，部分門市不提供此項優惠。

▲星巴克即日起至11/21「指定飲品買1送1」。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

●丹堤咖啡

丹堤咖啡將在11/25感恩節當天推出「全系列大杯飲品買1送1」，另外，11月整個月也有會員專屬咖啡優惠，民眾只要至丹堤行動購物網加入會員，使用信用卡線上付款即可享「外帶咖啡飲品買11送11」優惠，等於90元飲品買22杯990元，換算下來每杯只要45元。

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