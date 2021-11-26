年度槍枝查獲排行榜　平均10萬人14支！慶記之都也輸給這個地方

▲根據內政部公布的數據顯示，若以人口數平均，新竹市查獲槍枝數為全台第一。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

根據內政部網站公布，2020年全台查獲槍械總數為1497支（不含彈藥及刀械），第一名為新竹市，當年度共查獲63支，每十萬人平均查出13.96支，高於六都之冠桃園市的6.83支，其次分別為南投縣11.21支，基隆市10.88支與屏東縣10.83支。

根據內政部網站上公布的一份數據顯示，全台2020年度清掃槍枝刀械數量總共有1497支，其中包含制式手槍、土製槍枝、其他槍枝等數量。令人意外的是僅45萬餘人口的新竹市，一年內竟掃蕩出63支槍械(不含刀械及彈藥)，相當於每十萬人中就可查出13.96支，登上全台冠軍，將過去被網友戲稱「慶記之都」的縣市都被狂甩在後。

▲以人口數平均的前六名分別為新竹市、南投縣、基隆市、屏東縣、宜蘭縣以及台東縣。（圖／記者陳凱力製表）



第二名為人口數49餘萬的南投縣、清查出55支，第三名與第四名則不分伯仲，分別為基隆市10.88支與屏東縣10.83支；六都部分依序為桃園市6.83支、台南市6.45支、高雄市6.18支、台北市5.8支、台中市5.78支、新北市4.71支。

外島部分則普遍偏少，連江縣整年度清查數量為0，堪稱「人間淨土」，澎湖縣為0.94支，而金門縣則有4.27支，在全台排行當中都屬於槍枝數量較少地區。

其實每年內政部都會公布類似報告，原本是一個值得表揚的報告，只是無奈最後都會被網友kuso成扣分項目，「慶記之都」讓警方感到傻眼。新竹一名刑警私下表示，槍枝清查對員警來說應該是一種努力、值得表揚的象徵，過去曾有某個純樸小鎮查獲槍砲案，當時警局長官很高興破獲重大刑案，還特別開了慶功表揚有功員警，未料最後輿論風向卻變成「治安敗壞」，讓大家傻眼，可見對民眾來說，槍砲出現在居住的城市，的確是會令人產生不安及危險感。

▲全台槍枝清查數最少的城市為連江縣，數量為0。（圖／記者陳凱力製表）

新竹市警局表示，轄內警察同仁很積極偵辦，查緝槍枝的破獲率「超過」100%，有很大的原因在於跨轄案件多，以2021年至今，跨轄查獲件數比例36.8%，2020年跨轄件數比例為29.7%，2019年也還有36.7%。

市警局也針對這份報告解釋，即使在外縣市查獲槍枝，因為偵辦單位為新竹市，槍枝（業績）也會掛在新竹市，特別澄清，槍枝查獲數字雖然高，但是「槍枝並非都在新竹市」，「慶濟之都」的說法明顯有誤解，希望社會大眾能夠持正面態度，肯定員警努力。