後頸中2槍殞命！新店男「精通藥學」　6年前曾聯手胞兄製毒遭逮

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市新店區花園一路一處民宅今(22日)一早傳出槍響，一名何姓男子後頸中2槍，當場失去心跳，送醫搶救仍宣告不治。警方調查，死者何男精通藥學、製藥等相關知識，曾有毒品前科，2015年4月下旬就因與胞兄聯手製毒、販毒，因此遭到刑事局逮捕。

▲何男今早遭人從身後近距離連轟2槍奪命。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，死者何男家住花園一路，平時經營咖啡豆生意，今清晨送孩子出門上學後，約8時許返家，不料正準備走進家門時，突然遭人從背後近距離開槍，整個過程短短不到10秒，何男旋即倒地；附近鄰居聞聲外出查看，起初還以為何男是中風路倒，不料當救護人員到場時，卻赫見何左後頸部有2處槍擊傷口，驚覺案情不單純，立即通報警方追查。

警方在現場發現2枚已擊發的彈殼，經調閱監視器後，鎖定一輛銀色自小客車涉有重嫌，初步了解槍手為一名男性，調閱車籍資料、監視系統後，目前正連繫林姓女車主到案說明中。

▲警方鎖定一輛可疑白色自小客。（圖／記者陳以昇翻攝）

更令人意外的是，警方深入追查，赫見死者何男過去曾有毒品案底，2015年時，何男與胞兄因家族經營健康食品事業而具備藥學、製藥等專業知識，並由何男上網查詢各式毒品先驅物原料，在利用網路購買，隨後與胞兄研究如何加工製造各式毒品，同時另購買菸草加工泡毒佯稱「新品種大麻」，每包以新台幣3000元至8000元不等價格售出謀取暴利。

專案小組蒐證多時，2015年4月30日見時機成熟，兵分4路執行搜索，拘提何姓兄弟到案，查扣有毒品反應的運動飲料即溶包195包、菸草14包、加工菸草5包、捲菸器、不明粉末20包等證物，全案依違反毒品危害防制條例、藥事法送辦。

不料事隔6年，何男今早竟離奇遭槍手從後頸連開2槍奪命，這起凶殺案是否與6年前的毒品案有關？警方目前仍在深入調查中。

▼何男2015年曾與胞兄聯手製毒、販毒遭刑事局逮捕。（圖／資料照）