新店「帽T殺手」埋伏開4槍奪命　做案權利車詭異轉讓多手

▲穿帽T的殺手犯案後跑離現場 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店區花園新城發生槍擊事件，45歲何姓男子近距離遭開了4槍，造成頭部中1槍，脖子中2槍當場死亡，警方隨即成立專案小組，調閱監視器，鎖定一名穿運動帽T的殺手，經追查做案銀色小客車，竟是一部轉讓多次的權利車，更增加警方辦案困難度，目前警方傾全力調閱案發及案發後監視器，誓將囂張槍手逮捕到案。

據了解，這名戴著棒球帽，身穿紅藍色adidas運動帽T的槍手，在案發前開著銀色小客車，在新店區花園新城何姓男子家旁邊埋伏守候2個小時，22日上午8時10分，見何男送小孩到台北市上學後返家，白色轎車剛停妥，手裡提著要給老婆吃的早餐、飲料。

就在何男打開家外面鐵閘門走下階梯時，槍手從背後快速衝上前，近距離朝他開了4槍，頭部中1槍，脖子中2槍，何男應聲倒地，手中早餐落地，整個人滾下階梯，頭、脖子3個血洞不斷冒出鮮血，槍手隨後快跑開車逃離現場。

▼事發現場花園新城拉出封鎖線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新店警分局獲報立即成立專案小組，新北市警察局長及刑大大隊長也坐鎮分局指揮，先調派2對鷹眼小組，分別調閱事發前監視器以及事發後帽T殺手逃逸路線並鎖定做案的銀色小客車，經查這部是權利車，從10月至今已經轉讓多手，更增加破案困難度，新北市警察局長黃宗仁表示誓將囂張槍手逮捕到案。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼警追做案車經查竟詭異轉讓多手 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警高層開會聽簡報 。（圖／記者陳以昇翻攝）