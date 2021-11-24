新店爸遭連開4槍擊斃！「頭卡子彈」今解剖…妻忍悲現身殯儀館

▲▼新店爸遭4槍擊斃，頭部卡子彈今進行解剖。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陳以昇、戴若涵／新北報導

新北市新店區花園一路一處民宅，22日上午8時10分左右發生一起槍擊案！一名何姓咖啡進口商送完小孩上課後，遭埋伏在家門口的槍手連開4槍擊斃。何男的遺體則於24日進行解剖，法醫出動X光車要確認卡在何男頭部的子彈位置，何妻也現身殯儀館。

回顧整起事發經過，45歲何姓男子平時做咖啡豆生意，清晨送小孩上學後，約8時許返家，不料，正當他開門準備進入家中時，卻遭嫌犯從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，鄰居聽聞聲響外出查看，驚見何男倒地，一度以為他是中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案，事後經檢傷才發現，何男身中4槍，警方也在現場找到遺留下來的4枚彈殼。

事後警方查出，槍手為綽號「勇仔」的黃姓男子，他是地方上小有名氣的混混，有多項前科、為治安重點人口。黃男犯案後多次變裝、轉搭交通工具，企圖製造斷點，拖延警方追查，犯案當天下午已搭機逃往廈門，並在當地防疫旅館隔離中。

何男遺體被送往板橋殯儀館，24日下午檢方會同法醫進行解剖，法醫也出動行動X光車要確認卡在何男頭部的子彈位置；另外，身穿黑色上衣、黑色外套、牛仔褲、戴著黑色口罩的何妻也現身殯儀館處理相關事宜。