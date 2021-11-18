孫道存入監每月花2.4萬養傭人、三黨立委輪流特見？北監一一駁斥

▲孫道存17日傳出癌逝消息，有媒體報導指出孫在監獄服刑期間，生活仍相當豪奢，北監回應了。（圖／記者林敬旻攝）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

名媛孫芸芸父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存17日驚傳癌逝，回顧其一生更曾在2小時內繳清1.2億元的欠稅款，不過其因侵占等罪，今年初被法院認定仍需服刑1年3月。有媒體報導指出，孫道存在監所內生活也相當豪奢，不但花錢請舍友伺候，天天有美女律師前律見，下午還有三黨立委輪流特見，對此台北監獄也回應了。

名媛孫芸芸父親孫道存因侵占案件被判刑4年3月，今年4月13日二度入監服刑，扣除先前已服刑的3年，法院認定孫還須入監1年3月，不過卻有媒體報導指出，孫道存的獄中生活相當豪奢，其每月花2.4萬元請3名舍友當「傭人」供其差遣，負責處理他的日常生活瑣事，洗衣打雜等相關事務通通都有人伺候。此外，還傳出孫道存更天天有美女律師律見，下午則會由三黨立委輪流特見。

對此北監回應指出，孫道存於今年4月13日入監服刑，因其健康狀況欠佳，而配住在北監病舍，不須像一般受刑人下工廠作業，至於孫道存的日常生活照護，若其身體狀況可行，主要則是自行打理生活起居，若需旁人輔助也有看護與服務人員協助，駁斥媒體報導「孫道存每月花2.4萬聘請3名舍友當傭人」的傳言。

北監也表示，孫道存後續因健康狀況逐漸低下，從入監至保外就醫這段期間，主要前來接見的人原為其配偶和律師，北監皆依規定辦理，對於其律師費並不清楚也無干涉，至於媒體指稱三黨立委輪流特見部分，受到疫情影響，北監自5月19日起，為落實相關防疫作為，暫緩特見至今。