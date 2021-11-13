被獄友打斷4顆牙+腦震盪　時間僅24秒告監獄敗訴

▲林姓受刑人在服刑期間被獄友慘打斷4顆牙+肋骨，認為北監怠於執行職務，存有過失，怒提國賠。（圖／示意圖，與本案無關／記者屠惠剛攝）



記者林冠吟／桃園報導

林姓受刑人2019年因案入監後，與廖姓受刑人屢次發生爭執，2人在同年5月8日時爆發衝突，林男遭到廖男徒手狂毆，打斷4根牙齒並造成肋骨骨折，林男認為北監未在第一時間阻止廖男顯有過失，怒向北監求償58萬餘元。不過桃園地院審理後發現，林男和廖男發生衝突僅24秒就被獄方架開，難認北監有過失，駁回其訴求，判廖敗訴。

林姓男子2019年因偽造有價證券而入監服刑，他聲稱因為半身不遂、行動不便，在北監療養中心，屢次和廖姓受刑人發生衝突，2019年5月8日上午，2人再度爆發衝突，他慘遭廖男打成頭部外傷併輕微腦震盪，右側足部與口內擦傷、4顆牙齒斷裂及肋骨骨折，林男認為北監有疏失，提起國家賠償，求償58萬餘元。

開庭時，北監還原事發經過指出，當時廖男突出手毆打林男，林男當時亦出手反擊，療養中心的主管發現後也立即將人拉開，同時電請警力支援，處理2人衝突後，並將林男送往衛生福利部桃園醫院急診，且林男也並非半身不遂，林男無須依靠輔具或他人攙扶可自行上廁所，當天亦可對廖男還擊。

北監表示，林男和廖男2人在療養病房共處逾1年半，期間並無發生任何衝突或齟齬，機關人員無法預見廖男會無故攻擊林男，自難事前掌握並加以防範，何況就傷害事件發生歷程觀之，機關人員在2人發生衝突後的24秒內即將2人拉開，就算當天療養中心所配置的管理員不只1人，也難以防範事件發生。

桃園地院審理後認為，事發後療養中心在24秒內立即將2人隔開，無法認定北監過失，因此判林敗訴。