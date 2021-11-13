　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被獄友打斷4顆牙+腦震盪　時間僅24秒告監獄敗訴

▲法務部矯正署台北監獄、至善大樓、典獄長謝琨琦▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林姓受刑人在服刑期間被獄友慘打斷4顆牙+肋骨，認為北監怠於執行職務，存有過失，怒提國賠。（圖／示意圖，與本案無關／記者屠惠剛攝）

記者林冠吟／桃園報導

林姓受刑人2019年因案入監後，與廖姓受刑人屢次發生爭執，2人在同年5月8日時爆發衝突，林男遭到廖男徒手狂毆，打斷4根牙齒並造成肋骨骨折，林男認為北監未在第一時間阻止廖男顯有過失，怒向北監求償58萬餘元。不過桃園地院審理後發現，林男和廖男發生衝突僅24秒就被獄方架開，難認北監有過失，駁回其訴求，判廖敗訴。

林姓男子2019年因偽造有價證券而入監服刑，他聲稱因為半身不遂、行動不便，在北監療養中心，屢次和廖姓受刑人發生衝突，2019年5月8日上午，2人再度爆發衝突，他慘遭廖男打成頭部外傷併輕微腦震盪，右側足部與口內擦傷、4顆牙齒斷裂及肋骨骨折，林男認為北監有疏失，提起國家賠償，求償58萬餘元。

開庭時，北監還原事發經過指出，當時廖男突出手毆打林男，林男當時亦出手反擊，療養中心的主管發現後也立即將人拉開，同時電請警力支援，處理2人衝突後，並將林男送往衛生福利部桃園醫院急診，且林男也並非半身不遂，林男無須依靠輔具或他人攙扶可自行上廁所，當天亦可對廖男還擊。

北監表示，林男和廖男2人在療養病房共處逾1年半，期間並無發生任何衝突或齟齬，機關人員無法預見廖男會無故攻擊林男，自難事前掌握並加以防範，何況就傷害事件發生歷程觀之，機關人員在2人發生衝突後的24秒內即將2人拉開，就算當天療養中心所配置的管理員不只1人，也難以防範事件發生。

桃園地院審理後認為，事發後療養中心在24秒內立即將2人隔開，無法認定北監過失，因此判林敗訴。

►噴上Miss Dior香水就像在戀愛！特價還不搶嗎？

ET快訊
球棒都K到凹陷！　大街上7打1狂毆
YouTube狂跳「破尺度羞片」　公公邊看邊顧嬰！她臉垮：才
快訊／淡水漁人碼頭火燒車！　烈焰沖天遊客嚇壞
77萬高端份子白打了？　陳時中：美國規定怪怪的
董事長「無預警」賣持股嚇壞投資人　公司致歉：他手滑
瑪莎惡少博弈網站被起底！會員免費看A片　改名後緊急關閉
母告別式破冰隋棠　姚元浩憔悴開工：只剩我一個人
米可白離婚2年「還會每天視訊」！　前夫親回感情現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭深夜打人「球棒都打到凹陷」！1男重傷倒地　他秒開車逃跑

快訊／淡水漁人碼頭BMW火燒車！整輛車燒成火球　嚇壞遊客

桃園新增3處「路口多功能科技執法設備」　11／15上路執法

莽男不爽道路施工縮減影響通行　對2公務員拳打腳踢下場出爐

枉費善心人士待用餐愛心　假釋男偷土地公功德箱還沒花就落網

瑪莎惡少經營博弈網站被起底！會員免費看Ａ片　改名後緊急關閉

義消開車闖紅燈撞機車情侶！辯趕著去救護　妙齡女斷牙手腳傷

荒唐二兵騎車酒駕+沒戴安全帽＋三貼　軍方火速汰除並求償10萬

被獄友打斷4顆牙+腦震盪　時間僅24秒告監獄敗訴

外送員餐廳狹路相逢爆舊恨！菜刀鐵棍5人混戰　連警察也一起打

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

12分鐘記者會「5大金句」一次看！瑪莎爸哽咽：管教太嚴害兒子叛逆

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

花800萬出國留學回台照領22k？ 他曝背後價值：比投資更有意義

逢甲千名師生為男大生祈福集氣！　宋媽淚：別再有父母承受一樣的痛

宜蘭深夜打人「球棒都打到凹陷」！1男重傷倒地　他秒開車逃跑

快訊／淡水漁人碼頭BMW火燒車！整輛車燒成火球　嚇壞遊客

桃園新增3處「路口多功能科技執法設備」　11／15上路執法

莽男不爽道路施工縮減影響通行　對2公務員拳打腳踢下場出爐

枉費善心人士待用餐愛心　假釋男偷土地公功德箱還沒花就落網

瑪莎惡少經營博弈網站被起底！會員免費看Ａ片　改名後緊急關閉

義消開車闖紅燈撞機車情侶！辯趕著去救護　妙齡女斷牙手腳傷

荒唐二兵騎車酒駕+沒戴安全帽＋三貼　軍方火速汰除並求償10萬

被獄友打斷4顆牙+腦震盪　時間僅24秒告監獄敗訴

外送員餐廳狹路相逢爆舊恨！菜刀鐵棍5人混戰　連警察也一起打

雪山也下雪了！圈谷積雪10公分！　置身仙境遊客狂喜驚呼

男大生玩真心話大冒險　脫口說出祖母「死亡真相」！被判終身監禁

宜蘭深夜打人「球棒都打到凹陷」！1男重傷倒地　他秒開車逃跑

灰狼第三節轟40分逆轉湖人　唐斯拿29分終止近期6連敗

foodpanda限時優惠「買200折200」掀暴動！店員忙炸挨餓：接了41單

中國遊說美企高層！秘密信件曝　要求向議員施壓「阻擋抗中法案」

花2790元爽搬IKEA沙發「網卻嫌爆」　過來人大推2客群：超適合

「2021大港吃鍋」10萬獎金　在地名店爭當「高雄鍋王」

林子豪「臉色蒼白」失誤落淚　陳傑憲暖心安慰：我比你更慘

食物吃起來像屎！男童遭新冠「恐怖後遺症」折磨50天↑如煉獄

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

男突失去心跳倒地斷氣　2正妹輪流CPR成功搶命

遇到「行車惡煞」怎麼辦？他教關鍵2招自保

百桂食品停業！烏日公有市場公告抵制

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

遭高雄20歲男酒駕直撞！夫妻2人雙雙不治

OL控主管騷擾「讓妳爽」　反被爆傳乳溝圖調情

柴犬達人夫妻騎車出門5分鐘　慘遭無照酒駕屁孩撞死

計程車被撞竟要賠錢　運將悲憤體育館輕生亡

高雄醉漢開車直撞雙載夫妻　當場噴飛2人無生命跡象

縱放瑪莎拉蒂惡少惹民怨　警政署向幕後組織下戰帖

更多熱門

相關新聞

新北地檢署與更保及榮觀送暖至監所

新北地檢署與更保及榮觀送暖至監所

疫情趨緩之際，新北地檢署遵照法務部長蔡清祥指示，結合社會資源關懷弱勢，於2021年10月12日結合新北市榮譽觀護人協進會及財團法人臺灣更生保護會新北分會，共同辦理佳節關懷送暖至監所活動。

嘉義受刑人、更生人徵文比賽

嘉義受刑人、更生人徵文比賽

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

冥王林春雄獄中冒冷汗暴斃　家屬盼別解剖

講電話吵架約出來　10人碼頭大亂鬥

講電話吵架約出來　10人碼頭大亂鬥

即／高雄KTV擂台戰　他打輸落跑狠開一槍

即／高雄KTV擂台戰　他打輸落跑狠開一槍

關鍵字：

台北監獄受刑人打架國賠

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎惡少害慘家族！　百桂食品廠限期拆除

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

快訊／遭瑪莎惡煞毆打！男大生醒了

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

高端份子想出國要重來2劑！名醫：當前面沒打過

工作人員訂便當「誤踩眉角」浩子當場爆氣！

男大生清醒第一句話「媽媽不要哭」！

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」

陝西奶奶「別說台灣，月球都是中國的」　陸網友嗨爆

百桂食品停業「背後目的」曝！網驚：高人指點

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

室友借車載男友！她隔天上車崩潰

瑪莎惡少爸捧6萬探望被酸爆！內行揭潛規則

擦撞起因是男大生！「風向一面倒」關鍵曝

更多

最夯影音

更多
張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」

張雅琴怒轟瑪莎惡少：建議去打牆壁　虎媽發威..是自家小孩就「跪著水管伺候」
張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

張惠妹直播釣出五月天阿信：不睡覺的嗎　2點半線上KTV...線上卸妝拔睫毛

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

瑪莎惡徒連累「百桂食品」被灌爆　友人：網路酸民難道叫父母去死

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

喝不到飲料？他「對伸縮管狂吸」　滿臉困惑拿起鋁箔包直接倒嘴裡

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！　 突爆哭：這些男人是怎麼了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面