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傳孫道存拒絕就醫害癌症惡化　北監聲明「還原真相」

▲孫道存入監報到。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫道存於保外就醫期間因癌症病逝，圖為他今年到北檢報到入監。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

太平洋電線電纜公司前董事長孫道存因案入獄，昨（17日）晨於保外就醫期間因癌症病逝，外傳孫道存於台北監獄服刑期間，不滿獄方防疫隔離措施而拒絕戒護就醫，以致病情快速惡化，台北監獄今晨聲明孫道存在監時不但沒抱怨受差別待遇，家屬也感謝獄方助孫道存就醫，獄方對於報導不實且未經查證，深感遺憾。

孫道存因犯公益侵占罪放棄上訴，被判刑1年6月定讞，今年（2021年）4月向北檢報到，被送進北監服刑，今年10月1日因癌症病情惡化，孫道存獲准保外就醫，卻在1個半月後病逝，享壽72歲。

有媒體報導指稱，孫道存這次服刑因病不必到獄方工廠工作，飲食作息正常，但今年8月戒護就醫後，孫道存認為獄方提供的防疫隔離舍房狹窄又人擠人，盥洗走動有諸多不便且十分悶熱，根本沒防疫效果，他無法忍受，所以拒絕再戒護就醫，以致今年9月病情急轉直下。

北監今晨發表聲明指出，孫道存今年在監期間住在病舍，有多次就診紀錄，並無拒絕戒護就醫情形，而獄方做為防疫隔離舍房的仁舍與療養中心自主觀察專區，原本就是收容人寢室，仁舍空間較小、屬於2人房，有時因新收人犯須硬性隔離防疫14天、人數較多，會安排3人入住，但未達狹窄擁擠程度。

至於療養中心自主觀察專區空間寬敞，每房有6、7張床，孫道存戒護就醫被送回北監，就是安置在自主觀察專區隔離，且戒護就醫在醫院會做PCR檢測，所以隔離天數從原本的7天視情況縮短，孫道存僅隔離2天多就獲准回病舍，並非特權禮遇。

北監聲明指出，新冠肺炎疫情期間，監所人員守住阻絕疫情的最後防線，至今保持零確診，努力與辛勞功不可沒，接受防疫隔離的收容人處遇與生活設施，並無任何差別待遇，媒體指稱設施簡陋、欠缺防疫效果等，顯有誤解，孫道存在監時也沒抱怨過，家屬更感謝獄方協助孫道存就醫，相關報導未經查證，易混淆大眾，深表遺憾。

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