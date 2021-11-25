嚴格把關！政院：今年1到11月報驗263批美豬「萊劑0檢出」

記者陳家祥／台北報導

民進黨政府在今年初宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口，引發各界質疑聲浪，如今更演變成公投的對決局面。行政院食品安全辦公室25日發布數據，自今年1月到11月22日止，共受理報驗263批美國進口豬肉，合格率100%，「每一批均不含微量萊劑」。另外，抽驗通路端1719件進口豬肉，合格率100%，萊劑殘留比例為0%。

自2012年以國際標準開放含萊克多巴胺牛肉進口後，為維護國人食用肉品之衛生安全，衛生福利部食品藥物管理署與地方政府衛生局多年來持續就後市場進口與國產監測及牛、豬肉品監測及抽樣，並進行萊克多巴胺檢驗，以確保市售牛、豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。後市場及邊境肉品監測是政府例行工作項目，多年來持續進行。

邊境檢驗部分，美國牛肉2021年1月到11月22日受理報驗計7401批，檢驗491批，1批檢出「超標」萊克多巴胺，案內產品均已退運銷毀，合格率99.8%；其中193批「仍」含微量萊劑，佔檢驗批39.3%。美國豬肉同時間受理報驗計263批，檢驗263批，合格率100%，且「每一批」均不含微量萊劑。

2021年1至10月間，於各販售通路及製造端共計抽驗2029件牛肉（包括國產51件、進口1978件），1件進口牛肉檢出超標之萊克多巴胺，案內產品已立即下架回收並全數銷毀；其中412件含微量萊劑。另抽驗5966件豬肉（包括國產4247件、進口1719件），合格率100%，萊劑殘留比例為0%。

依據食藥署豬肉儀表板，2021年1月至11月24日進口豬肉量僅佔台灣總量11%；其中，美國豬肉進口1779公噸，只佔0.3%。為強化肉品安全，食藥署已加強邊境管制抽批查驗，並於市面流通產品進行擴大抽驗，確保國人食用肉品安全。

行政院強調，中央部會將持續與地方政府衛生局執行市售肉品抽驗，並定期向大眾公布檢驗結果，以確保食品安全，讓消費者可以安心選購。