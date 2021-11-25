有官員不聽話？蘇貞昌提醒：閣員、首長公投立場要與政院一致

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院25日召開例行院會，蘇貞昌特別針對腳步逐漸接近的1218公投案表示，「首長或政務官的立場、態度、說明，都應該跟行政院立場一致」，引來是否有閣員或部會首長公投立場與政院不同的聯想。對此，發言人羅秉成說，各部會本於職責義務，本就要對政策做說明，「政策上要跟行政院的立場一至，請各部會、閣員們應知所分祭」。

蘇貞昌表示，台灣從威權走向民主，打開民主大門後就是要如何落實民主、深化民主，對人的選舉台灣人民已經非常熟悉，公平、公正、公開的選舉運作正常，早已成為生活的一部分。

蘇貞昌說，公投性質上跟選舉不一樣，行政院是公投反方、是當事人，行政院作為最高行政機關，有義務向人民報告說明政府不同意四個公投的立場與理由。基於行政一體，行政院所屬部會原則上都應該配合，本於職責主動積極對外宣講說明，「這不但是合法的，也是正當、應該的」。

但是有些部會基於任務、人員、場所的特別考量，不必參與，比如個獨立機關如中選會、通傳會、公平會等，執法機關如檢警調系統、教育機關、國防軍事或退輔系統，這些無須參與，「我也不會要求在教室、部隊、執法機關等場域，宣講四個公投案，請各部會首長、政務官明白」。

「不過我也要特別交代，首長政務官的立場、態度、說明，都應該跟行政院立場一致。」蘇貞昌呼籲，請各位閣員同仁，在分際上、作法上，要能夠做好到位。

針對蘇貞昌是否有指特定閣員或是部會？發言人羅秉成在會後補充，院長在今天就公投議題做的提示，「沒有說哪個部會沒有配合或不夠積極，把分祭或做法在院會上統一做說明」。

行政院在公投是反方、是當事人、是最高行政機關，基於行政一體原則，基本上各部會要配合或本於職責對政策做說明或釐清，是義務、是公務。但有些部會因為任務性質，比如是獨立機關或是人員、場所考量，特別針對獨立機構、執法機關、教育系統等，院長表示無須參與。

羅秉成表示，其他部會首長尤其政務官、政務委員等，就政策上當然要跟行政院的立場一至，因為這是政策上的宣示說明，請各部會、閣員們應知所分祭。