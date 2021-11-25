半導體護國神山「世界認證」　經貿團出訪中東歐各國搶合作

▲國發會主委龔明鑫在行政院會報告10月底「跨部會中東歐經貿考察團」9天出訪成果。（圖／國發會提供，下同）



記者陳家祥／台北報導

國發會25日在行政院會報告「跨部會中東歐經貿考察團出訪成果」。率團出訪的國發會主委龔明鑫表示，斯洛伐克、捷克、立陶宛各有產業利基，但共同對台灣想合作的，都是半導體產業；由此也可知道，「半導體是台灣的護國神山這件事情，不只是台灣自己講，全世界都有這樣的體認」。

由國發會主委龔明鑫率領的跨部會暨產官學研66人訪問團，於10月20日至30日訪問斯洛伐克、捷克、立陶宛，藉由實地訪問考察及交流洽談，進一步結合台灣與中東歐國家的經貿產業優勢，攜手探索後疫情時代的龐大商機與合作機會，共同打造互惠連結、堅韌強健的民主供應鏈。

對於這次的中東歐經貿考察團出訪成果，國發會主委龔明鑫說，開始做商業互動交流前，剛開始都在談自由跟民主價值的共同分享，也就是說，台灣跟這些國家交往的基石，最重要還是自由民主的普世價值。對國外來說，台灣的自由民主是非常重要的普世價值。

▼半導體業是台灣的護國神山。（示意圖／取自Pixabay）

龔明鑫表示，產業合作部分，這三個國家各有利基，這些都是未來共同合作的重要基礎。而這三個國家共同提到的，有一個產業特別重要，就是半導體。希望跟台灣共同合作，「半導體是台灣的護國神山這件事情，不只是台灣自己講，全世界都有這樣的體認」。

另外，這三個國家的參與者都提供一個想法，立陶宛國會友台小組主席就提到，台灣跟立陶宛的關係不單單只是雙方，而是台灣跟歐盟、歐洲重要關係的歷史性開始，也陸續看到包括歐洲議會、法國、荷蘭甚至德國，新籌組的政府，都表達支持台灣加入國際組織，這是很重要的。