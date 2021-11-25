快訊／第十三批BNT疫苗93.83萬劑抵台！　累積到貨破千萬

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(25)日表示，台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第十三批BNT疫苗93.83萬劑。已於今日上午順利運抵桃園國際機場，並在完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。發言人莊人祥表示，本批疫苗效期到2022年3月23日，目前累計到貨1047.44萬劑。

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨十三批，分別為首批9月2日93萬劑、第二批9月9日91萬劑、第三批9月30日54萬劑、第四批10月1日67萬劑、第五批10月4日27萬劑、第六批10月7日88.92萬劑、第七批10月8日88.92萬劑、第八批10月14日82.7萬劑、第九批10月28日90.21萬劑、第十批10月29日91.03萬劑、第十一批11月5日87.17萬劑，第十一批11月12日92.66萬劑，以及本批93.83萬劑。

對於台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會三間企業和民間團體積極協助，提供更多的疫苗讓民眾接種，加速提升臺灣疫苗覆蓋率，指揮中心再次表達由衷的謝意。

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莊人祥提到，BNT疫苗持續到貨，供應量充裕，第14期目前還在消化第13期的量，之後也會給第15期打。近期到貨疫苗主要供應第二劑，第一劑部分則放在衛生局指定醫療院所供民眾自行預約，未來第16期也會朝第二劑規劃。

另外，美國FDA已於10月底授權5至11歲孩童接種BNT，被問及台灣何時才能跟進？莊人祥也回應，食藥署還沒接獲藥廠提出的仿單修正申請，需要先拿到才能送ACIP做後續討論，目前正在積極與BNT溝通，請業者儘速提供相關資料。