德國新政府挺台參與國際組織　外交部：台德關係穩健深化

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

即將在下月執政的德國新政府24日公布施政計畫，表態支持台灣參與國際組織，並認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀。對此，外交部發言人歐江安25日回應媒體提問表示，外交部表達誠摯歡迎與感謝，德國新政府的執政重點將聚焦全球公平貿易、亞太安全，以及民主、人權與法治，外交部期待與德國新政府提升友好合作，深化各領域的互惠互利關係，維護台海現狀及國際和平與繁榮。

▼梅克爾時代結束，即將上任德國總理大位的是社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

德國於今年9月26日國會大選後，社民黨、綠黨及自民黨進行組閣磋商及談判，歷經近兩個月的政策協調，於本年11月24日公布聯合執政協議，協議文件經簽署後將為德國新政府未來4年的執政方針。其中協議第七章「德國對歐洲及世界的責任」明文指出，支持台灣參與國際組織，以及唯有在和平及兩岸同意的情形下才能改變台海現況。這是德國聯合政府的協議文件，首度明文提到台灣，並且明確支持台灣參與國際組織及維繫台海和平穩定的重要性。

▼ 9月德國大選，社民黨（SPD）獲勝。（圖／路透）

歐江安表示，台灣與德國雙邊關係不斷穩健深化，4年多來台德已簽署12項不同領域的合作交流協議，本年7月15日完成「台德航空服務協議」簽署生效，並將開啟直航慕尼黑航線，強化雙邊互動及交流。