　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德新政府挺台參與國際：一中政策前提下　兩岸同意才能改變現狀

▲▼德國社民黨領導人、總理候選人蕭茲（Olaf Scholz）。（圖／路透）

▲社民黨黨魁蕭茲（Olaf Scholz）接棒梅克爾成為新任德國總理。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林24日專電

即將在下月執政的德國新政府今天公布施政計畫，在中國政策部分強調與中國在貿易和體制的競爭關係，同時支持台灣參與國際組織，並認為唯有在兩岸都同意的情況下才能改變現狀。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨歷經數週談判後，今天公布聯合執政協議，確立未來4年的施政方針。

在中國政策部分，德國新政府認為應該從夥伴、競爭和體制對手3個層面發展關係，在人權和國際法的基礎上與中國合作，與中國的貿易競爭將追求公平的遊戲規則。

至於歐洲與中國體制對立的問題，未來在德國聯合執政的3黨認為，歐盟需要共同的中國政策，以捍衛自己的價值和利益。

新政府還計劃加強與美國協調中國政策，以及與其它理念相同的國家合作，以「減少對中國的戰略依賴」。

德國的準執政黨並期待中國在鄰近地區的和平與穩定扮演「負責任的角色」，支持在國際海洋法的基礎上解決南海和東海的領土爭議。

德國未來的執政黨還在聯合執政協議中提到台灣，指出「唯有在和平和雙方都同意的情況下才能改變台海現狀」，德國新政府將在歐盟「一個中國」政策的前提下「支持民主台灣事務性參與國際組織」。

德國未來的執政黨還批評中國的人權問題、尤其是新疆，認為香港必須重新恢復「一國兩制」的原則。

德國國會可望在12月初選出社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）出任總理，他所領導的3黨聯合政府也將隨之成立。

ET快訊
美國完整接種要打3劑　醫認已是趨勢「這款打3次效果有限」
當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台
今雨區擴大清晨13.1℃！高山有望降雪　下波恐新低溫強烈冷氣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

德新政府挺台參與國際：一中政策前提下　兩岸同意才能改變現狀

科技股帶動美股多收紅　台積電ADR反跌0.54%

WHO：疫苗讓Delta傳播降40%　但人們產生出「虛假安全感」

英吉利海峽移民船沉沒　至少釀27死

美國務院：宏都拉斯主要總統候選人應與台灣維持關係

立陶宛國會友台小組主席：想告訴台灣在世界「這個地方有朋友」

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

德國3黨「紅綠燈聯盟」達成共組新政府協議　終結梅克爾時代

塔利班執政百日　阿富汗逾「257家媒體」停業

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

446KG雙獅地球標海洛因藏木條　逮7嫌初估市價50億史上最大宗

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

駕駛想超車！按一聲短喇叭示意　婦嚇到追上理論聽到報警秒離去

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

德新政府挺台參與國際：一中政策前提下　兩岸同意才能改變現狀

科技股帶動美股多收紅　台積電ADR反跌0.54%

WHO：疫苗讓Delta傳播降40%　但人們產生出「虛假安全感」

英吉利海峽移民船沉沒　至少釀27死

美國務院：宏都拉斯主要總統候選人應與台灣維持關係

立陶宛國會友台小組主席：想告訴台灣在世界「這個地方有朋友」

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

德國3黨「紅綠燈聯盟」達成共組新政府協議　終結梅克爾時代

塔利班執政百日　阿富汗逾「257家媒體」停業

台灣女首富再起！　王雪紅找「神學碩士」進軍元宇宙

網公認最會糾結的3大星座！Top 1「選擇障礙」王者，連點菜都能想半天

麥當勞點餐機在台被罵翻！內行人揭1隱藏優勢：不去櫃檯了

累積破千萬劑！　第13批BNT疫苗今早06:23抵台

地表最大50億海洛因案首腦超狂背景曝！1塊金字紅布讓檢警發毛

跨年將登場　醫揭1隱憂：我再說一次！明年你也無法脫口罩

政院今擬通過「海空戰力提升計畫」特別預算　總額近2400億

行政院今擬通過「國家太空中心設置條例」　整合產官學研資源

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

德新政府挺台參與國際：一中政策前提下　兩岸同意才能改變現狀

正妹續攤喝超醉「感覺突然來了」　下秒慘摔倒在地：我頭好痛啊XD

國際熱門新聞

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19　曾送到武漢研究

即／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理　

夜釣靈異禁地　鬼魅白影躲樹後合照

塔利班執政百日　阿富汗逾257家媒體停業

13歲妹淪150人洩慾工具　性虐細節曝

在台美軍「最新人數、軍種」曝光

當不到8小時　瑞典史上首位女總理辭職下台

德國3黨達成共組新政府協議　終結梅克爾時代

法國小姐無修圖照曝　網：認不出

摩根大通CEO：我們會比中國共產黨活更久

飆車甩尾他竟爬出窗　下秒翻車GG

北韓女大生遭逼賣淫　金正恩超心疼！怒處決6主謀

歐盟籲中國拿出「可驗證證據」　 證明彭帥平安

更多熱門

相關新聞

德國3黨達成共組新政府協議　終結梅克爾時代

德國3黨達成共組新政府協議　終結梅克爾時代

德國中間偏左社會民主黨為首的3黨聯盟今天宣布，已達成籌組新政府的協議，將取代前總理梅克爾（Angela Merkel）所屬保守派聯盟領導的政府。

即／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理　

即／16年梅克爾時代結束　蕭茲正式成為德國總理　

梅克爾時代終結倒數　德國將發表協議誕生新總理

梅克爾時代終結倒數　德國將發表協議誕生新總理

德國新冠增長率居冠！政府警告：不打疫苗可能死掉

德國新冠增長率居冠！政府警告：不打疫苗可能死掉

台歐關係升溫　德智庫曝不足

台歐關係升溫　德智庫曝不足

關鍵字：

德國

讀者迴響

熱門新聞

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

美腿打翻玉米濃湯　手抓「在地美食」狂吸

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

雨彈＋更強冷空氣襲　這天最冷

快訊／BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎

15天才大一次便！30歲女「腸子癱在那不動」

日「最辣公主」狂歡到深夜2點　皇室管不動

林志玲提告陸綜！　纏鬥4年勝訴「討回1700萬」

台中驚見「一蘭貪吃蛇」！空拍人潮照曝光

影后寵物犬被送到「狗肉店屠宰」痛哭　留一輩子陰影

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面