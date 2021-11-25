德國新政府首提台灣挺我參與國際　民進黨團：台遭中國侵犯世界眾知

▲民進黨立法院黨團召開輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

德國新政府首度在聯合執政協議提到台灣，關注台海和平並支持台灣參與國際，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳25日表示，中國的恣意擴張侵犯到所有民主國家，台灣受到這樣的侵犯與干擾，已經是全世界都眾知的事情，也讓德國新上任的領導團隊注意到，台灣是一個民主國家的前緣跟堡壘。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨24日公布聯合執政協議，在中國政策部分，執政黨認為「唯有在和平和雙方都同意的情況下才能改變台海現狀」，並強調在歐盟「一個中國」政策的前提下「支持民主台灣事務性參與國際組織」。

民進黨立法院黨團25日上午召開輿情回應記者會，與會者包括劉世芳、民進黨團副幹事長蔡易餘、民進黨立委陳亭妃等人。

劉世芳受訪時表示，德國是歐盟的領導國家，過去一段時間以來，對於中國的恣意擴張，甚至侵犯到所有民主國家，不只是在亞洲，台灣受到這樣的侵犯及干擾，已經是全世界都眾知的事情，所以遠在歐盟的領導國家德國，新上任的領導團隊也注意到，台灣是一個民主國家的前緣跟堡壘。

劉世芳說，民進黨團支持德國在台海和平、印太自由及國際組織上，包括國際刑警組織、國際民用航空組織、聯合國、世衛組織等，更能夠保障台灣在國際組織、經濟的能見度，更是雙方民主價值同盟最好的寫照。