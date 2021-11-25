美國呼籲宏都拉斯維持台灣關係　吳釗燮：執政反對黨都有深入交談

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

美國國務院資深官員日前表示，一個前訪的美國代表團已向宏都拉斯總統大選兩位主要候選人表明，華府希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。對此，外交部長吳釗燮25日回應，感謝美國重視台灣跟宏都拉斯的關係，台灣跟宏都拉斯執政黨、反對黨的候選人都有非常深入的交談。

宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，美國國務院西半球事務局助卿尼可拉斯（Brian Nichols）已領導代表團造訪宏都拉斯進行會議，美國國務院官員在電話簡報中表示，「我們已向宏都拉斯所有主要（總統大選）參與者明確表達，為何我們認為台灣及宏都拉斯間關係相當重要。」

立法院外交及國防委員會25日審查111年度中央政府總預算案，其中關於外交部主管收支公開及機密部分，吳釗燮會前受訪時表示，台灣跟宏都拉斯的關係，已經淵遠流長，宏都拉斯總統葉南德也在不久前來台灣訪問。

吳釗燮說，葉南德用訪問台灣這件事情力挺台灣，也證明宏都拉斯跟台灣的邦交是非常穩固的，宏都拉斯現在正在進行總統選舉，11月28日就會選出新的總統，在這個過程當中，台灣不只是跟執政黨的候選人，也跟反對黨的候選人都有非常深入的交談。

吳釗燮強調，台灣希望能夠跟宏都拉斯維持長長久久的關係，美國非常重視台灣跟中美洲這些友邦國家的關係，「我們也非常感謝美國對我們跟宏都拉斯關係的重視」。

談及駐美大使蕭美琴、政務委員唐鳳受邀參加美國民主峰會，吳釗燮則說，這是一個對台灣民主成就的肯定，政府感到很高興，希望唐鳳在民主峰會上能夠對美國及全球發表，台灣在民主成就及科技上如何捍衛民主，這是值得大家高興的事情，也希望蕭美琴、唐鳳都能夠受到大家的重視。

另外，立法院預計在12月2日、3日舉辦開放國會論壇，屆時將有5國12位國會議員來台參與，其中波羅的海三國就有10位議員來台，包括立陶宛的6位友台小組國會議員。

對此，吳釗燮說明，這次的開放國會論壇，政府邀請波海三國的友台小組主席，三個國家都會有友台小組的主席台來到台灣，參加台灣舉辦的開放國會論壇，其中立陶宛會有6位國會議員來參加，象徵兩個國家都對民主、自由抱有很高的理想。

吳釗燮也說，希望台灣能夠跟立陶宛共同合作，捍衛我們的民主自由，以及對抗威權主義，這是一個非常值得高興的事情，也很期待他們能夠親身來台灣參加論壇，參加時更能親眼見證台灣的民主成就，「這不只是立陶宛一個國家，這是波羅的海三個國家，都會有代表團來」。