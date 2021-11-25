感謝美籲宏都拉斯與台灣維持關係　外交部：已通盤掌握中國打壓動作

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

我國友邦宏都拉斯28日將舉行總統大選，美國國務院24日公開呼籲，指華府希望宏都拉斯與台灣維持雙方的長期外交關係。對此，外交部發言人歐江安25日表示，台美共享自由、民主、人權價值，對於美方支持友邦與台灣維持外交關係，外交部表示誠摯感謝，同時，面對中國企圖壓縮台灣的國際空間，外交部也即時且通盤掌握。

歐江安表示，台灣與美國共享自由、民主、人權的普世價值，對於美方支持友邦與台灣維持長久的外交關係，並肯定台灣與友邦發展穩定的關係有助促進友邦及區域的繁榮與發展，外交部表達誠摯的歡迎與感謝。

歐江安說，我國與宏都拉斯建交80年以來，邦誼穩固友好，各項合作計畫普遍獲得宏國朝野各界的支持及肯定，針對11月28日宏都拉斯將舉行總統大選，外交部將持續密切注意宏國的選情發展。

同時，歐江安指，面對中國持續透過雙邊及國際組織管道，企圖壓縮台灣的國際空間、破壞友邦與台灣的外交關係，外交部有即時且通盤掌握，也會持續向宏國各界溝通說明，爭取對台宏邦誼支持，並以務實態度持續與美國等理念相近國家緊密合作，共同為宏國及區域繁榮發展貢獻力量。

歐江安也說，外交部在此重申，未來宏國總統大選結果，不論何人當選，基於民主原則，我國政府均將尊重宏國大選結果，並在長久的友好合作基礎上，秉持踏實外交、互惠互利的原則，持續與宏國新政府合作，深化邦誼，共同推動各項裨益兩國人民福祉及國家發展的利民計畫。

▼宏都拉斯「自由重建黨」總統候選人、前宏國第一夫人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）的親近幕僚表示，她尚未針對是否與台灣斷交、轉而承認中國做出最後決定。（圖／翻攝自Facebook／@XiomaraCastroZ）

▲▼宏都拉斯前第一夫人、「自由重建黨」總統候選人秀瑪菈．卡斯楚 （Xiomara Castro）和人氣電視主持人納斯瑞拉（右）搭檔參選。（圖／達志影像／美聯社）

▼代表執政黨「宏都拉斯國民黨」參選的是首都德古西加巴（Tegucigalpa）市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）。（圖／路透）

