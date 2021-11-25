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德國新政府挺台參與國際、施政方針首提台灣　謝志偉：一大突破

▲▼謝志偉完簽新版航空服務協議。（圖／翻攝謝志偉臉書）

▲謝志偉。（圖／翻攝謝志偉臉書）

文／中央社

德國新政府首度在聯合執政協議提到台灣，關注台海和平並支持台灣參與國際，駐德國代表謝志偉對此感到欣慰，強調這是一大突破。

德國9月底舉行大選，勝選的社會民主黨（SPD）與自由民主黨（FDP）、綠黨今天公布聯合執政協議，確定未來4年的施政方針。

在中國政策部分，德國未來的執政黨認為「唯有在和平和雙方都同意的情況下才能改變台海現狀」，並強調在歐盟「一個中國」政策的前提下「支持民主台灣事務性參與國際組織」。

在德國，有意聯合執政的幾個政黨在選後進行馬拉松式談判，最後定稿的協議可說是未來4年的施政藍圖。這是德國第一次有新政府在聯合執政協議中提到台灣，可見德國政壇對台灣的高度重視。

謝志偉接受中央社訪問時，對德國新政府支持台灣表示謝意。他認為這是一大突破，也是德國印太外交政策的指標性事件，意義相當深遠。

謝志偉說，繼美國和日本後，德國如今也主動關心台灣的安全，可見台灣1987年解嚴以來的民主發展已開花結果，受到世人的肯定和珍惜，讓他感到欣慰。

中國軍機近來頻繁擾台，引起歐洲政壇對台海局勢的憂心，德國新政府第一次施政方針中提到台灣其實有跡可循。

今年大選時，社民黨已在競選政見中對中國施壓台灣表示憂心；綠黨和自民黨另外兩個準執政黨並提出友台主張。

綠黨認為兩岸統一不應違反台灣人民的意願，支持台灣成為「世界衛生組織」（WHO）觀察員，並視台灣為亞太地區重要夥伴，主張擴大與台灣的政治交往。

自民黨也支持台灣參與國際和擴大與台灣的交往，譴責中國對台灣的武力威脅，肯定台灣的自由民主，並支持台灣人民決定自己的前途。

聯合執政協議今天公布後，還需經黨員投票才算正式通過。如果沒有意外，新國會將在12月初選舉社民黨候選人蕭茲（Olaf Scholz）擔任總理，他所領導的3黨聯合政府也將隨之成立。

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