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北韓最新衛星圖曝！核反應堆排放蒸汽　寧邊核設施運轉中

記者葉睿涵／編譯

最新衛星圖像捕捉到北韓寧邊核設施（或稱寧邊原子力研究所）「5兆瓦反應堆」最近有水和蒸汽被排出的跡象，顯示該核反應堆可能正在運轉，以生產用於製造核彈的裂變材料「鈽」（Plutonium）。

韓聯社24日引述北韓分析媒體《北緯38度》報導，從最近的衛星圖像可見，北韓寧邊核設施「5兆瓦核反應堆」的發電設備有排放蒸汽的跡象，顯示至少有一台發電設備正在運轉。另外，延伸至九龍江的水管也不斷有水排出。

▲▼寧邊核設施。（圖／達志影像／美聯社）

▲外媒揭露，北韓的寧邊核設施有重啟的跡象。（圖／達志影像／美聯社）

這項發現與國際原子能總署（IAEA）的監測結果一致，IAEA曾表示，北韓自8月啟動寧邊核設施後，核反應堆似乎一直在運行。IAEA還表示，北韓也正在國內其他地方進行鈾濃縮和採礦等核活動。

5兆瓦核反應堆每年可生產6公斤的鈽，這是一種用於製造核彈的裂變材料。今年1月，北韓領導人金正恩曾在勞動黨的第8次全國代表會中顯示了核武器開發的野心，因此重啟鈽生產對北韓非常必要，報導認為，5兆瓦核反應堆的活動「非常值得注意」。

自2019年河內「川金二會」談判無果後，朝美核談判就一直處於停滯狀態，讓國際對北韓的核活動愈發擔憂。報導稱，寧邊核設施用作實驗的「輕水反應堆」南側新建築工程也似乎仍在繼續，不過暫時尚未有該設施運行的跡象。

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