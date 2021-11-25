摩天輪「忘關車廂門」繞一整圈！驚險12分鐘　富士急樂園再出包

▲富士急樂園內的摩天輪高約50公尺。（圖／富士急ハイランド）



記者王佩翊／編譯

日本山梨縣的富士急樂園24日再度傳出意外，園內高度約50公尺的摩天輪竟然在車廂門未關的情況下，繞了一整圈，時間長達12分鐘，甚至直到該車廂重新落地前，工作人員都沒有發現失誤。所幸車上的2名女性乘客都沒有受傷。據悉，該摩天輪並沒有設置任何關閉車廂門的警示裝置。

根據《朝日新聞》報導，知名遊樂園富士急樂園的大型摩天輪24日上午10時左右，在2名遊客搭乘的狀態下，未將車廂門關閉，導致整個車廂就在車門敞開的危險情況下，繞行一周。當時車廂內坐的是2名年僅10多歲的乘客，兩人事後表示，原本以為門會自動關上，但是沒想到就這樣坐完一整圈，並度過了驚險的「12分鐘」。

富士急樂園表示，該遊樂設施一共配置了3名工作人員，但3人都忘記要將車廂門關上，且都沒有發現該車廂在車門未關閉的情況下就出發了。據了解，富士急樂園的摩天輪並沒有設置關閉車廂門的自動警報系統。而該摩天輪高約50公尺，因此十分危險。

待該車廂返回地面後，工作人員全都嚇了一大跳，隨即通報園方。富士急樂園24日緊急召開記者會並對外道歉，當天同時也暫停營運包含摩天輪在內的7個遊樂設施，並強調未來會加強員工訓練，要求更仔細地實施安全檢查。

事實上，富士急樂園8月才爆出，園內的雲霄飛車「Do-Dodonpa」在8個月內一共造成13名遊客骨折。Do-Dodonpa號稱能在出發後的1.56秒內加速至時速180公里，但刺激的同時卻也傳出有多名乘客搭乘後受傷。消息曝光後，富士急樂園也緊急停止營運該遊樂設施。

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