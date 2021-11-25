急救要領融入兒歌　安南醫院「ＡＢＣ急救之歌」讓孩童自助助人

▲台南市立安南醫院「急救教育推廣社」將急救要領融入兒歌，寫下「ABC急救之歌」，經由急救帶動唱及安妮與電擊器的操作，讓小朋友們學會自助助人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「來來來，朋友們，大家一起學急救」，24日在「仁仁幼兒園」響起「ABC急救之歌」，在「台南市立安南醫院急救推廣社」的社員們帶動下，小朋友們急救口訣朗朗上口，各個又唱又跳，踏出對急救認知的第一步！

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台南市立安南醫院在林聖哲院長的領導下，近年來致力推廣急救教育，由許秉毅副院長、醫護同仁與熱情志工成立了「急救教育推廣社」，深入社區，推廣兒童急救教學。並將急救要領融入兒歌，寫下「ABC急救之歌」，經由急救帶動唱及安妮與電擊器的操作，讓小朋友們學會自助助人。

11月24日下午急救教育推廣社的社員們，在李滿足執行長的領軍下，到達了「仁仁幼兒園」，園長宋景新帶著幼兒園60位小朋友，歡迎她們的到來。急救社王美芬老師首先教導小朋友們活潑的「急救帶動唱」，讓小朋友們在歡樂中學習急救要領。

而後在安南醫院急救推廣社各位社員如美芬與淑貞志工及滿足執行長，皆以淺顯易懂的言語，教導孩子們心肺復甦術CPR、AED電擊器及哈姆立克急救法。教學活動高潮是安排分組練習，小朋友們在社員熱心的指導下，親自操作安妮，進行CPR演練，過程中緊張又興奮，急救觀念就在實際操作中往下紮根。