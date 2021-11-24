國慶影片玉山誤植瑞士阿彭策山　立委凍刪外交部200萬元預算

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部日前推出國慶文宣影音短片，卻將玉山空拍照誤植為瑞士阿彭策山區，立法院外交國防委員會24日審查外交部明年度主管預算，針對如此疏失，減列50萬元、凍結150萬元，待外交部提供書面報告後，始得動支。

外交部在今年10月3日表示，有熱心民眾反應，國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面，疑誤植為瑞士阿爾卑斯山，外交部已替換玉山主峰畫面，並在昨天完成更新國慶影片相關畫面，及13種語言版本影片。

立法院外交及國防委員會24日審查111年度中央政府總預算案關於外交部主管收支公開及機密部分，並邀請外交部長吳釗燮等人列席，民進黨立委劉建國、國民黨立委江啟臣等人關切外交部是否檢討疏失，並提案凍結或減列相關預算。

對此，外交部公眾會執行長歐江安說明，10月3日媒體報導誤植事件前，外交部已經完成修正更新，更新的部分並沒有額外支出，為了避免發生類似錯誤，外交部也落實改進機制，包括成立影片專案審查小組，成員則包含外交部較資深的人員及外聘專家。

劉建國指出，2016年國慶酒會看板將台灣夜市誤植為香港街區，外交部2017年發行第二代晶片護照內頁底圖誤植美國機場圖樣，今年國慶影片的玉山主峰畫面則誤植為瑞士阿彭策山區，毫無把關機制。

江啟臣則說，外交部相關說明裡提到，「今年的國慶影片標案147萬，更換影片無另外支出，外交部向廠商求償一半價金，節約公帑」，他很驚訝外交部犯錯還說節約公帑，明明是委外過程未盡監督責任。

經過朝野立委討論，外交及國防委員會召委、民進黨立委趙天麟宣布，將朝野立委提案併案處理，減列50萬元、凍結150萬元，經外交部提供書面報告後，始得動支。

▼國民黨立委鄭麗文批評，愛台灣愛到玉山都不知道，外交部變成外包部。（圖／取自鄭麗文臉書）