蔡英文不出席美「民主峰會」　林濁水揭她對中態度：扁馬肯定參加

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

美國總統拜登將於12月9日至10日主持「民主峰會」（Summit for Democracy）視訊會議，台灣受邀並由駐美代表蕭美琴與政委唐鳳與會。對於總統蔡英文不參加，民進黨大老、前立委林濁水表示，「可見她面對中國多麼謹微慎小，多麼不辣。」族非美私下要求台灣總統不參加，否則李登輝、陳水扁、馬英九肯定會參加。

拜登今年2月在就職後首次外交政策演說中，提昌要在今年舉辦「民主峰會」，要讓美國重返國際領導地位，對抗中國和俄羅斯為首的威權勢力。美國務院23日公布與會者名單，包括台灣、日本、南韓、英國、立陶宛等共110個國家，而中國、俄羅斯、泰國、緬甸、土耳其等則未被列入。

國務院也宣布民主峰會聚焦3大主題，分別是對抗威權、打擊貪腐及促進對人權，將邀國家元首、公民社會、慈善事業與私部門成員談論民主挑戰，為各國領導人提供平台，宣布在海內外捍衛民主人權的承諾、改革及倡議。

外交部24日證實受邀，並公布將由蕭美琴及唐鳳代表我國政府與會。蔡英文則透過臉書宣傳此事，並感謝美方的邀請，再次展現近年台美間「真朋友、真進展」的堅實夥伴關係；她也說，期待蕭美琴與唐鳳和世界分享台灣如何透過科技與數位民主強化政府治理，也向國際社會分享台灣成功的民主故事。

對於蔡英文未與會，林濁水25日上午在臉書表示，蔡英文將不參與這場視訊會議，可見她面對中國多麼謹微慎小，多麼不辣。除非美國私下要求台灣總統不參加，否則李登輝、陳水扁、馬英九肯定會參加。

有網友留言表示，「這件事斡旋超過兩個月，蔡不出席，應該是三方某種互相談判讓步的結果。」林濁水回應，「哈哈哈三方？其中一方是中國？中國偷偷斡旋讓自己不被邀請？習近平已經被政變下台了嗎？」

該網友又說，「難怪林老始終站於權力門外，對於外交事務見樹不見林，這件事兩個月前便已開始放話，對岸最在意於蔡有可能以視訊方式演講與會，這次一宣布立即有參與人員名單，顯見斡旋早有結論，至於用什麼條件換掉美方威脅的讓蔡出席，就有待歷史解密了。」

林濁水則說，「哈哈哈原來是放話，不是偷偷斡旋才對嗎？」